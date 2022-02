Dans « La Langue de Zemmour », la sémiologue Cécile Alduy analyse les propos du candidat d’extrême droite et souligne la façon dont son discours déforme le langage pour imposer une vision du monde violente.

Eric Zemmour, février 2022 © AFP / Denis Charlet

Cette langue où il n’est question que de guerre, de bataille, de vie et de mort, d’alliés et de traîtres, c’est la langue de Zemmour, passée au crible par une chercheuse en littérature et sciences politiques. La langue des politiques, un sujet médiatique ? Oui, particulièrement dans le cas d’Eric Zemmour qui a affûté ses armes sémantiques sur les antennes RTL, France 2, CNews et dans les colonnes du « Figaro ».

Mais plus largement pour l’ensemble des candidats : leurs livres ne sont que prétextes à invitations dans les médias, leurs meetings de pures actions de communication calibrées pour les chaînes d’info.

En outre, pour une femme ou un homme en campagne, c’est-à-dire aspirant à un pouvoir qu’ils n’ont pas encore, tout se joue dans les discours et les interviews. Ce sont leurs mots et rien que leurs mots qui font d’eux – ou non – des présidentiables et dessinent la France qu’ils pétriront de leurs actes.

Un vocabulaire martial

La guerre, toujours la guerre, la vie ou la mort, l'attaque, l'antagonisme, les traîtres et les alliés… Ce sont des notions fondamentales au cœur de la langue d'Éric Zemmour.

Cécile Alduy : "S'il y a bien un mot qui résume sa vision de la société, des rapports humains, les rapports entre les peuples, c'est la guerre. C'est l'un des mots les plus utilisés dans ses textes. Il y a aussi cette idée du chef. Même les anges sont des militaires ! Cela nous dit plein de choses sur cette vision du monde antagoniste et conflictuel. En fait, Éric Zemmour, c'est assez paradoxal pour un présidentiable ne conçoit les sociétés que comme des ferments de conflits. Or dès qu'on clive, on n'est plus présidentiable. "

Un sens apparent

Cécile Alduy : "Chez Marine Le Pen, il fallait décrypter le double-sens. Ce n'est pas le cas, chez Eric Zemmour : le sens est apparent. Il est même éclatant, voire écrasant."

