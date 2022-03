France 5 propose une nouvelle édition de "Sur le front – Nucléaire, éoliennes, des voisins encombrants", une enquête d'Hugo Clément.

Cette année, autour du nucléaire, un consensus s’est formé. Reste la question vertigineuse des déchets, de leur transport, de leur traitement, de leur enfouissement. Dans 100 000 ans, ils seront encore radioactifs. Hugo Clément déplace son équipe sur le front du nucléaire.

Une édition de « Sur le front », un peu différente des autres sur un sujet colossal qui aurait mérité plus d’enquête et de mise en perspective. Au moins, une poignée de questions sont soulevées et c’est déjà ça, dans cette drôle de campagne présidentielle où l’écologie est reléguée en fond de cale.

On ne présente plus Hugo Clément, Journaliste reporter et militant écologiste. Il a longtemps travaillé pour Yann Barthès au Petit Journal et à Quotidien. Fervent amateur des réseaux sociaux, il s'en sert pour diffuser son contenu en adaptant ses différents formats. Aujourd'hui, il travaille pour France Télévision et a sa propre soirée de reportage, intitulée « Sur le Front », une émission sur l'écologie et les enjeux de demain. Les sujets sont variés : l'élevage intensif, la chasse, la maltraitance animale, les pesticides, la pêche intensive, la fourrure animale, le commerce des ailerons de requin, l'extinction des espèces animales, la pollution marine, etc.

Aujourd'hui, il s'intéresse à l’industrie du nucléaire, à ses ingénieurs, à ses acteurs qui ouvrent les centrales aux caméras de France 5 en répondant à toutes les questions. Toujours le même principe, la parole aux militants, aux combattants, aux lanceurs d’alerte.

« Sur le front – Nucléaire, éoliennes, des voisins encombrants » à voir ou revoir sur France 5.

Parler de l'énergie au sens large

Dans cette édition, Hugo Clément s'est efforcé avec ses équipes de parler de l'énergie au sens large. Il s'est interrogé sur la meilleure manière de produire de l'électricité. « Le nucléaire, c'est pas mal comme sujet polémique. Soit on est pro, soit on est anti. »

Pour autant, le journaliste explique que cette année l'opinion publique sur le nucléaire a un peu évolué. Selon lui, l'accident de la centrale nucléaire à Fukushima avait énormément inquiété les Français. La cote de popularité de ce moyen de produire de l'électricité avait alors grandement chuté. Mais depuis cette année, on remarque que l'opinion bascule de plus en plus vers un soutien au nucléaire.

C'est une question très compliquée

Il continue : « Le nucléaire permet de produire beaucoup d'électricité en dégageant très peu de gaz à effet de serre. En revanche, il produit des déchets extrêmement dangereux, qui restent radioactifs pendant des centaines de milliers d'années et dont on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas les rendre non dangereux. Donc, c'est un vrai souci qu'il faut aussi traiter. Il ne faut pas fermer les yeux et dire que c'est super. »

Le documentaire aborde également la question des éoliennes. Cette technologie a longtemps été vue comme l'alternative écologique au nucléaire. Hugo Clément a enquêté pour savoir quelle était la réalité des choses et sa conclusion est mitigée. Il constate en effet que les éoliennes auraient une conséquence sur la biodiversité, notamment sur les troupeaux d'élevage. La tension électrique générée par les éoliennes, acheminées dans des câbles sous terre, générerait une forme de nervosité sur les bovins, mais aussi diminuerait la quantité produite de lait.

Il n'y a pas d'énergie idéale

L'écologie dans la campagne présidentielle

Hugo Clément déplore l'absence de l'écologie au sein de la campagne présidentielle. Bien sûr, le reporter souligne qu'il est normal que le principal sujet en ce moment évoqué dans les médias soit la guerre en Ukraine : « Il n'y a pas de débat. » Mais même avant le début de l'invasion russe en Ukraine, le sujet n'était pas abordé dans les interviews. Par exemple, le 17 février, les questions climatiques ont représenté, selon les études, 2,7 % du volume rédactionnel consacré à la campagne cette semaine-là. Pour autant, 94 % des Français estiment que le dérèglement climatique est un enjeu capital.

L'environnement occupe une place minuscule, alors que c'est le plus gros enjeu de l'histoire de l'humanité.

Pour autant, dans « Sur le Front » le journaliste essaye au maximum de se détacher du politique : « Le politique est totalement absent. C'est volontaire. » Il argumente en ajoutant qu'il a personnellement beaucoup de scepticisme vis-à-vis du discours politique ambiant. Il a donc décidé avec l'ensemble de son équipe d'adopter une ligne éditoriale centrée sur les faits, l'enquête et l'information, plutôt que de donner la parole aux responsables politiques.

Il estime par contre que même si son émission n'interroge pas le politique, elle a un rôle politique important : « Les médias sont une arme indispensable. C'est en touchant l'opinion publique, en arrivant à faire passer les messages à heure de grande écoute, quand on arrive à faire pression sur le politique, à faire pression sur l'administration et à faire avancer les choses. » Pour lui, le politique seulement a le pouvoir de changer les choses, en faisant évoluer la loi. C'est donc grâce à des émissions comme la sienne qui font émerger des sujets importants dans le débat public que l'on peut envisager un monde meilleur.

Ce que l'on a voulu faire avec cette émission, c'est l'inverse des débats politiques sur la question, c'est à dire les débats politiques sur le nucléaire. C'est soit vous êtes pronucléaire, soit vous êtes antinucléaire, soit vous êtes pro-éolien, soit vous êtes anti-éolien.

« Sur le Front » n'est pas selon lui un documentaire manichéen. L'idée ici est de donner aux gens les informations nécessaires pour qu'ils puissent se former leur propre jugement.

Sur le front – Nucléaire, éoliennes, des voisins encombrants