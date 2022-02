Comment s’informer et échapper à toute désinformation ? Quelles sont les conséquences concrètes de cette bataille de l’info que mène sur Internet, et dans les médias, l'Ukraine et la Russie.

Le bruit des avions de chasse dans le ciel ukrainien. Des sirènes qui déchirent les tympans. Cette scène indiquant des chasseurs russes survolant Kiev, a été partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas la réalité de la guerre en cours sur le sol ukrainien

Ces quelques secondes ont été tournées en réalité en Russie, en 2020, lors d’un défilé militaire à Moscou. Le son a été modifié pour laisser entendre les sirènes. Exemple presque anecdotique de la guerre qui se joue aussi sur les réseaux sociaux et dans les médias conventionnels.

Et cette guerre informationnelle, elle, est loin d’être anecdotique.

Hier soir, Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne annonçait que les médias russes Russia Today et Sputnik étaient bannis de l’Union Européenne.

Tentative de réponses ce matin, 28 février, dans l’Instant M sur France Inter… Avec Asma Mhalla, maître de conférence à Sciences Po et Thomas Eydoux, journaliste aux Observateurs de France 24 sont au micro de l’Instant M pour parler de la guerre de l'information entre la Russie et l’Ukraine.

Extraits de l'entretien :

Si on a beaucoup parlé au début de la guerre en Ukraine des cyberattaques qui ont vocation à taper les systèmes d'information, à bloquer les outils de communication, et à faire fuiter des données, il existe aussi un deuxième volet à la guerre sur le web.

Pour Asma Mhalla, ce pan est "une espèce de renouveau de la guerre psychologique ou de la propagande via les réseaux sociaux et les médias mainstream. Ces manipulations servent à la déstabilisation de la population et des armées. Jouer sur l'opinion publique est un élément majeur en temps de guerre."

Le message ? Nous vivons dans un modèle défaillant

Asma Mhalla explique qu'"Il s'agit d'une guerre idéologique. Un certain nombre de nations type Russie, ou Chine, etc. distillent dans les populations occidentales l'idée que leur modèle démocratique est défaillant.

Au tout début de ce conflit, la photo de François Fillon juste avant qu'il démissionne est réapparue avec un drapeau français. En face de lui, il y avait l'image de son homologue russe. La Russie a publié cette photo sur les réseaux sociaux pour nous dire que nos hommes politiques sont pourris et que notre modèle ne fonctionne pas."

Reste une question : comment sait-on que ce sont les Russes derrière tout ça ?

Asma Mhalla déplore : "On ne sait jamais relier cette ressortie d'information de façon officielle à un État précis. Ce sont des nébuleuses qui aux manettes. Mais on sait que c'est le Kremlin qui est derrière ces opérations." Thomas Eydoux poursuit : "En revanche, on peut connaitre qui la reprend, de quelle manière et à quel moment. C'est ce qui va donner le "pattern" (de reprises d'information). Il peut donner un indice."

Comment sont ces informations sont-elles répandues ?

Une fois qu'un État a décidé de répandre des fausses informations, comment s'assurer qu'elles seront reprises sur les réseaux sociaux ? Asma Mhalla explique : "Cela passe par les trolls et des "fermes à trolls" russes : de méga espaces où de véritables personnes vont relayer le message en se faisant passer pour des journalistes, ou pour des influenceurs. Mais les premiers trolls sont nos populistes : trump etc…"

Les réseaux sociaux luttent-ils vraiment contre les fake news ?

Asma Mhalla : "Hier, les GAFAM ont décidé, non pas d'interdire, mais de démonétiser les médias de propagande. Un certain nombre de faux comptes ont été démantelés de façon assez sérieuse par Facebook, Twitter, etc. à tel point que la semaine dernière, Twitter, par excès de prudence, avait par erreur désactivé des comptes d'Osinter, un site où tous les experts d'intelligence récupèrent des données publiques pour essayer de retracer les stratégies militaires, et capter de l'information !"

Conseil pratique : comment vérifier que l'on a affaire à une information ?

Thomas Eydoux donne les clefs pour vérifier une information : "Il est important d'identifier la source primaire, la première source qui a diffusé l'information. En général, cela donne une première indication sur la véracité ou non du contenu.

Savoir qui a partagé cette information est aussi important.

Ensuite, il existe des outils qui permettent de voir si le document en question a déjà été partagé avant, et par qui. Parfois, une information qui est vraie il y a une semaine, ne l'est plus aujourd'hui ou elle peut avoir été sortie de son contexte. Des outils permettent en rentrer une vidéo dedans puis de savoir où et par qui elle a été diffusée en premier.

Si on veut aller un peu plus loin, on peut analyser des métadonnées des documents. C'est grâce à elles qu'on a pu voir que les vidéos lancées sur les réseaux sociaux au début du conflit avaient été filmées quelques jours auparavant."

Aller plus loin

Infox, fake news : 5 conseils simples pour aider les enfants à démêler le vrai du faux à l’heure du Covid-19