Charline Vanhoenacker publie "Aux vannes citoyens!", un petit traité d'analyse des mécaniques et vertus de l'humour politique.

Charline Vanhoenacker © Radio France

Qu’est-ce que l’humour politique ? La définition manque, la littérature scientifique se fait mince, le flou persiste. Charline Vanhoenacker, « ouite » ans de chroniques à « ouite » heures moins trois sur France Inter, s’y est enfin attelée. Ce livre n’est pas drôle, il est drôlement intelligent. La première des intelligences consistant à s’emparer des critiques adressées à l’auteure, des plus construites aux plus épidermiques, des plus spontanées aux plus hiérarchiques (inclusions faites des convocations à la direction à la chaîne, voire à la présidence de la Maison) et de s’en servir pour construire une réflexion sur l’écriture humoristique ainsi que sa réception.

Charline Vanhoenacker dialogue avec ceux qui ne la trouvent « pas drôle », et même, avec ceux qui la trouvent nocive. Elle se défend et se faisant, défend toute une famille de bouffons semant la pagaille à la Cour. Son petit essai d’humour politique m’a fait comprendre mille choses, il fait surgir aussi des questions, des critiques. Chic. Continuons le dialogue !

Aux vannes citoyens ! Petit essai d’humour politique, vient de paraître chez Denoël. Charline Vanhoenacker a décidé de caractériser l’humour politique. Elle décortique avec nous les ficelles de son métier.

Un carnaval

La première chose que précise Charline, c’est que la première intention de l’humoriste est de faire rire. « On n'est pas des militants ». Elle explique ainsi que lorsqu’elle écrit ses chroniques, elle se détache complètement de ses convictions. Elle entre dans un rôle. « On se détache complètement. On peut être de mauvaise foi, incarner un personnage, dire le contraire de ce qu'on pense. En réalité, je pense que la majorité des textes que j'ai écrit, je dénonce le contraire de ce que je pense. » Car oui selon elle, la particularité de l’humour politique est de parler de l’actualité, mais surtout de pointer du doigt les fautes, les erreurs. La gauche comme la droite en prennent pour leur grade sans distinction. « Il y a une espèce de régulation naturelle. » Selon elle, ce type d’humour est à détacher du divertissement pur, qui n’évoque pas les causes sociales et politiques.

Le rire, c'est une sorte de fête païenne. Moi, c'est un peu comme si je faisais un petit carnaval de deux minutes. Carnaval sur l'actualité. Le Carnaval est le reflet de la société et de l'actualité.

Par contre elle souligne aussi que l’humour politique consiste à parler de l’actualité, des personnalités publiques, mais ce n’est pas dénigrer la misère sociale : « On ne raille pas les gens qui sont déjà à terre. »

Rapport de force et gifle symbolique

Pour l’humoriste belge, l’humour politique permet d'inverser symboliquement le rapport de force entre personnalités dominantes et citoyens dominés. C’est un processus totalement démocratique. « Moi, je suis là pour m'attaquer à l'image médiatique ou au référent commun de chaque citoyen. Je ne suis pas une porte-parole des citoyens, mais je me dis tiens, qu'est-ce que tous les gens qui nous écoutent auraient envie de faire face à notre invité ? ».

L'humour est une violence symbolique (Aristote)

Tout ceci se déroule uniquement le temps d’une chronique explique-t-elle. Elle compare cela à une “gifle symbolique”. Pour elle, s'il y a beaucoup d’humoristes dans les médias, c’est parce que les gens ont besoin de se divertir, qu'ils entendent parler de la société et du monde d'une autre manière. « Pour la direction, c'est toujours une évaluation de bénéfice / risque. S'il n'y avait pas autant de bénéfices, je ne pense pas que nos dirigeants de médias mettraient autant d'humour. »

Catharsis et maintien de l’ordre

Mais aussi, l'humour politique a une fonction cathasique selon Charline Vanhoenecker. Il permet d’extérioriser la frustration des auditeurs. « Il me semble que l'on empêche certaines personnes dans la rue de foutre une gifle, une vraie celle-là. La satire, c'est un défouloir. Tant que l'on peut rire, on peut se défouler. »

Charline Vanhoenecker parle de la place privilégiée de l’humoriste, qui peut se permettre de parler à son interlocuteur comme personne. « On peut utiliser une grammaire particulière. On met un gant de velours autour de nos vannes, on fait du slalom tout en disant des choses cash. On ne fait pas de diffamation, mais de l’humour. « C’est ensuite selon elle à la personne en face de bien réagir. « Si en face de moi, un politique rit beaucoup à une chronique que je pourrais faire, je vais potentiellement pouvoir le rendre sympathique ou au moins montrer qu'il est un poil démocrate, puisqu'il parvient à rire de sa propre caricature. C’est le principe de l’ironie. »

Penser que l'humour doit être forcément drôle, c'est avoir une vision très limitée de l'humour.

Elle précise aussi qu’il existe une multitude de rires : les rires francs, mais aussi les rires jaunes, les rires crispés, les rires de relâchement. Finalement L'humoriste affirme que même si l’humour politique défoule, il n’est pas fédérateur. « L'humour politique ne fédère pas et divise parce que vous allez toucher à quelque chose de sacré, aux valeurs des gens. » Il y a forcément des critiques. Mais pour autant, elle explique qu’il faut comprendre que ce n’est que de la fiction. Elle propose une lecture alternative de la réalité. « L'humour politique paraît suspect. On se demande toujours quelle est l'intention. Mais en réalité, c'est de la pure symbolique. On s'attaque à l'image médiatique. »