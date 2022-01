Le réalisateur Raoul Peck vient parler de sa nouvelle série documentaire, "Exterminez toutes ces brutes", retraçant l’histoire de l'Occident du point de vue des peuples colonisés, diffusée le 1er février 2022 à 20h50 sur Arte et du 25 janvier au 31 mai 2022 sur le site d’Arte.

L’Histoire de l’Amérique est une histoire coloniale, faite de conquêtes et d’extermination, une histoire racontée par les vainqueurs, une histoire pleine de silences. L’histoire de tout l’occident s’est construite sur des conquêtes, sur des massacres et sur des silences. Le film de Raoul Peck – ancien ministre de la Culture et cinéaste haïtien - se présente comme un long cri. Quatre heures de paroles ininterrompues pour dire - et pour montrer - tant la violence que le déni. Quatre heures d’images et de mots pour chercher le fil rouge sang qui relierait entre eux les tueries et les asservissements qui ont forgé l’humanité à l’âge moderne. Nombre d’historiens sont venus, par leurs travaux, contrer les mensonges des romans nationaux dont les Etats-Unis et les pays d’Europe tiraient leur fierté. Raoul Peck n’est pas historien. Ce qu’il bâtit, lui, c’est un contre-récit.