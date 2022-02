Le réalisateur français François Reinhardt présente "Chine, le drame ouïghour", ce soir à 20h50 sur Arte. Un documentaire méticuleux qui donne la parole à des survivants et des experts, détaillant la persécution de la population musulmane de la région du Xinjiang, en Chine.

Enquête magistrale, diffusée ce soir sur Arte. Magistrale parce que très complète, très touchante, mais surtout redoutablement précise sur la tragédie Ouïghour, en Chine. Ou comment le Parti Communiste chinois fait régner la terreur au sein de cette ethnie de l’Ouest du pays.

Comment il procède à des arrestations de masse, des internements en camps de rééducation.

Comment un génocide culturel est en marche. Il ne s’agit pas d’exterminer un peuple, mais bien de lui faire oublier sa langue, son passé, son identité pour le mettre au service des Han, l’ethnie dominante.

En outre, le documentaire de François Reinhardt et de Romain Franklin accorde une place centrale au double jeu de la censure et de la propagande : l’enjeu de la médiatisation au cœur du drame ouïghour. Comment les Chinois les coupent du monde. Comment des données, des voix et des images ont fini par émerger. Comment le secret a percé.

Le documentaire est disponible dès maintenant ici :