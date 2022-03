Justin Fenton, journaliste au "Baltimore Sun" est au micro de l'Instant M pour présenter "La ville nous appartient", une enquête aux éditions Sonatine.

L’affaire Freddie Gray, noir américain de 25 ans, l’affaire qui a littéralement fait exploser la police de Baltimore. Trop de bavures, trop de violences, trop d’arrestations arbitraires, trop de rackets, trop de corruption.

Baltimore est une grande ville, située sur la côte Est des Etats-Unis, entre Washington et Philadelphie. Son taux de criminalité est l'un des plus élevés du pays.

Le journal local s’appelle le "Baltimore Sun". Un journaliste, devenu célèbre, y a travaillé, chargé des affaires de police et de justice. Il s’appelle David Simon. De sa fréquentation des flics et des dealers, il a tiré une série : "The Wire", un succès mondial.

Il fallait quelqu’un pour reprendre la main au "Baltimore Sun", ce sera Justin Fenton. A partir de 2008, il est nommé reporter en charge des affaires criminelles. Une unité spéciale est chargée de nettoyer la ville – ils n’ont pas les plein pouvoirs, mais presque.

En 2015, après la mort suspecte du jeune Freddie Gray, le FBI s’intéresse aux pratiques douteuses de ces supers policiers. Sept officiers véreux vont bientôt être arrêtés. Histoire de flics sans foi, ni loi.

Le journaliste Justin Fenton était aux premières loges. Il raconte tout dans un livre effarant et palpitant. Et bien sûr, son illustre prédécesseur, David Simon, va en faire une série.