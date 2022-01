Alain Mabanckou vient parler du documentaire ​​« Noirs en France », réalisé par Aurélia Perreau, diffusé ce soir à 21h sur France 2. Donnant la parole aux français noirs de tous âges et de tous horizons, le documentaire veut traduire l'experience d'être noir en France.

Le courage de dire face caméra comment, soudain, dans l’enfance, l’on est devenu noir dans le regard des autres. Le calme et l’intelligence d’une télévision - plus que jamais de service public - qui installe cette parole en prime time et la déroule pendant près de deux heures. L’approche est subtile ou comment parler du début à la fin d’un documentaire de souffrance, de racisme et d’injustice sur un ton résolument simple et apaisé, invitant tout un chacun – quelle que soit sa condition sociale et sa couleur de peau – à la réflexion et à l’empathie. Comment faire entendre, aussi, combien la France a changé entre la décolonisation des années 60 et la mondialisation du mouvement Black lives matter, aujourd’hui. Comment raconter la charge de l’Histoire et mettre en scène l’espoir. Être français et être noir.