Le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen approche. Ce mercredi 20 avril, à 21 heures, Léa Salamé, journaliste sur France 2 et Gilles Bouleau, présentateur du journal de TF1, seront les modérateurs du débat.

Gilles Bouleau et Léa Salamé animeront le débat de l'entre-deux-tours 2022 © AFP / LUDOVIC MARIN / JULIEN DE ROSA

On prend les mêmes débatteurs et on recommence, 5 ans après un débat qui restera dans les annales de la Vème République comme un repoussoir.

Deux candidats face à face qui vont jusqu’à l’invective sans que, jamais, ils n’arrivent à trouver un terrain pour s’entendre et se répondre.

Deux journalistes, étrillés par la presse et les réseaux sociaux le lendemain matin, accusés d’incarner la faillite de leur profession. L’une d’entre elle déclarera ensuite avoir tant échoué à canaliser les débatteurs qu’elle a songé à quitter le plateau pendant l’antenne. 2022 : Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne sont plus les mêmes.

Cette dernière campagne a transformé la première, l’exercice du pouvoir a modifié la stature du second. Le ton sera évidemment différent. Mais la question demeure. A travers eux, deux visions irréconciliables, deux France, s’affrontent. Dans ces conditions, le débat télé de l’entre-deux tours, créé en 1974, a-t-il encore un sens ? Constitue-t-il un moteur démocratique ou le bout du bout de la politique spectacle ?