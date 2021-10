Mélangeant l'info, l'insolite et le témoignage dans ses vidéos caractéristiques sur les réseaux sociaux, Konbini fait partie des nouveaux médias incontournables, notamment auprès des plus jeunes. Mais la concurrence est rude, et l'équilibre économique - autant qu'éditorial - difficile à élaborer.

Lui, Julien Beats, c’est un tout tout jeune youtubeur qui fait un tabac. Eux, ce sont les patrons fondateurs de Konbini, l’un des médias les plus puissants auprès des ados. Des vidéos sous-titrées, très courtes souvent mais pas tout le temps, balancées sur le site et surtout sur Youtube, Facebook, sur Instagram, sur Twitter.

De la pop culture, des interviews d’artistes et de la culture djeuns à toutes les sauces. Des sujets de société, aussi. Questions sur le modèle économique et sur les choix éditoriaux de ces mastodontes aux pieds d’argile que sont devenus les producteurs de contenus à destination des réseaux sociaux. Mastodontes parce qu’ils affichent un nombre de vues vertigineux. Fragiles parce qu’ils dépendent des GAFA et de leurs algorithmes pour émerger. Fragiles parce qu’ils vivent de la pub sur une Toile où 80% des annonceurs ne s’embarrassent pas et confient leurs budgets publicitaires à Google et à Facebook.

Sachez-le, le Web s’apparente à un vaste et féroce champ de bataille où chaque jour, des acteurs s’affrontent pour capter la sacro-sainte attention de nos mômes et la monétiser.