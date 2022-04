On dit que les français ne s’y intéressent plus, que la gauche a disparu, qu’il ne se passe plus rien. Pourtant, il s’est passé plein de choses, sur lesquelles Karim Rissouli s’est penché.

“Une soirée spéciale à partir de 21 heures avec un film consacré aux temps forts de la campagne, filmée quasi en temps réel. Ça fait 40 jours que vos équipes y sont."

Karim Rissouli présente C ce soir et C politique. Emission qui promettait du débat d’idée, il fait débattre maintenant de l’actualité : le journaliste politique décortique aujourd’hui ses émissions de débats au lendemain de la campagne présidentielle.

Une campagne sans campagne

Le 5 décembre, Eric Zemmour entre en campagne. Pour Karim Rissouli, c’est le début de la campagne présidentielle, et le début du film qui durera jusqu’aux résultats du second tour. Une campagne marquée par plusieurs grands moments : “Il y a eu d'abord le moment Zemmour, puis il y a eu le moment Marine Le Pen, le pouvoir d'achat. Puis il y a eu la guerre. Puis, il y a eu le moment d'entrée en campagne du candidat fantôme Macron.” Pour lui, pas de débat jusqu’à l’entre-deux tours, malgré l’émergence de trois France : celle des affaires avec Emmanuel Macron, l’extrême-droite de Marine Le Pen, et l’opposition par la gauche de Jean-Luc Mélenchon.

"On s'est rendu compte le mardi de l'entre deux tours de la première semaine que Marine Le Pen avait un projet assez radical sur les institutions qui, peut-être, nous faisait basculer dans un changement de régime. Je ne suis pas certain qu'on ait tous collectivement très bien travaillé.” Karim Rissouli fait le portrait d’une extrême-droite qui sait se présenter comme une démocrate hors-pair par l’appel au référendum pour impliquer les citoyens.

L’émergence de "C ce soir" et "C politique" en pleines élections présidentielles

Lui qui avait peur du débat, synonyme de clash et de buzz, a finalement, avec C Politique, accepter de s’essayer au débat d’actualité. Un choix qui a propulsé l’émission. Dans des temps où on croit l’insécurité créée médiatiquement alors que Zemmour monopolise la parole sur les médias, C politique prône la liberté d’informer et de penser. “je voudrais nager contre l'idée qu'il serait celle que finalement, la droitisation du pays serait le fruit d'une bulle médiatique. Je crois que c'est faux.” (Eugénie Bastié, invitée dans C politique)

Karim Rissouli continue sur cette “guerre culturelle aux bras armés médiatiques”, qui fait passer la gauche, les féministes, les écologistes et l’audiovisuel public pour “les nouveaux intolérants” en racontant le jour où il a invité la journaliste du Figaro Judith Waintraub, qui l’a critiqué dans plusieurs articles : "le mieux pour crever l'abcès, c'était d'en parler. C'était d'inviter ceux qui nous attaquaient sur notre plateau. C'est assez grave ce qui s'est passé et ce qui va se passer encore dans les prochaines semaines et les prochains mois”, dit-il. “Il y a une forme de guerre culturelle menée par un camp idéologique, dont Le Figaro Magazine et Valeurs actuelles. C'est une guerre idéologique qui est assez insidieuse et dangereuse.” Une guerre qui pousse la gauche à se justifier à la place des climatosceptiques, des misogynes et des racistes.

Notre valeur ajoutée a été, je pense, de continuer à donner la parole à des intellectuels pour décrypter la vie, la vie politique et la société.

