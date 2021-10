Julien Lilti et David Hourrègue ont fait de l'iconique Germinal de Zola une série en six épisodes. Une grande fresque de la vie et des révoltes ouvrières du nord de la France, à découvrir sur France 2 à partir du 27 octobre et sur Salto.

« Germinal » plus qu’un roman du 19ème, un livre lu à l’école générations après générations, une superproduction du cinéma français pile un siècle après sa parution, un paysage mental noirci par le charbon, une affaire de grève, une histoire de corons que chacun situe même sans connaître le texte. « Germinal » est en nous.

La graine de l’insurrection semée par Emile Zola en 1885 a germé. Le vent a soufflé. Découvrir « Germinal » sur le petit écran en 2021. Les mines ont fermé. Les grands récits politiques ont passé. L’injustice est restée.