La lettre s’est immiscée entre une facture EDF et un énième rappel pour s’abonner à une plateforme. À l’intérieur des bouts de papier, précieux. Pas pour leur rareté mais pour ce qui est écrit dessus.

Un récit, long et précis, sur l’île de Socotra et ses arbres légendaires, les Dragonniers, une espèce en voie de disparition. Une histoire vraie, écrite par un jeune journaliste qui offre par ses mots un sujet à mi-chemin entre le reportage classique et la nouvelle littéraire.

Le genre n’est pas nouveau. Ni en France, ni aux Etats-Unis, terre de ce que l’on a défini comme « le nouveau journalisme ». L'auteur joue avec tous nos sens et nous embarque dans une histoire, un grand voyage, une grande aventure qui nous donne aussi envie d'aller voir ailleurs.

Un courrier atterrissant dans nos boîtes aux lettres tous les 15 jours

Un projet fou lancé par deux journalistes trentenaires qui croient encore au papier et à la Poste. Annabelle Perrin et François de Monès journalistes et ont crée "La disparition", ce nouveau média épistolaire.

Ce média épistolaire d’un nouveau genre s’appelle "La disparition". Et contrairement à l’œuvre de Georges Perec, il contient toutes les consonnes et les voyelles de notre alphabet. Voire un peu plus… Un goût certain pour la curiosité… Un autre regard sur le monde et sur les autres.

Un format atypique à l'heure du numérique et du format ultra court

Annabelle Perrin : "On envoie des lettres à nos abonnés tous les quinze jours dans leur boîte aux lettres avec, à l'intérieur, un long récit qui chronique une disparition. Ça peut être la disparition d'un quartier, la disparition d'un arbre, la disparition d'un métier ou d'un service public… Une lettre accompagnée d'une carte postale qui illustre le récit, d'un strip de BD qui fait écho à ce qu'on raconte et qui contextualise le sujet, et une grille de mots croisés".

François de Monès :

On s'est dit que ce qui disparaissait essentiellement aujourd'hui c'est la correspondance. On ne s'écrit plus ou plus beaucoup

"Ce projet s'est réalisé sans aucune défiance à proprement parler des autres types de médias. On s'est dit qu'on pouvait interpréter et analyser notre quotidien à travers ce prisme de la disparition. On a juste essayé de faire un média où on prendrait plaisir à lire et qu'on aimerait recevoir chez soi. Surtout, on a essayé d'inventer modestement un autre rapport avec le lectorat. Quelque chose de plus direct, de plus intime, où on invite aussi nos lecteurs, nos lectrices à nous répondre".

L'usage du tutoiement

François de Monès : "L'idée était de pousser la logique de la lettre jusqu'au bout. En général, on reçoit des lettres de personnes qu'on connaît et un vouvoiement serait assez étrange. C'est toujours dans la logique que le lecteur se sente investi dans le récit et qu'il reçoive un texte d'un auteur qui lui raconte des nouvelles du front d'une disparition".

Notre idée, ce n'est pas de faire un reportage sous forme de lettre, mais vraiment d'écrire une lettre

Annabelle Perrin : "On peut faire du récit à la première personne, plus intime, ce qui n'empêche en rien l'enquête de terrain, le reportage et de produire quelque chose de très politique".

Quelles types de disparitions ?

François de Monès : "Il y a des disparitions regrettables et dramatiques. On essaye toujours de les raconter de manière vivantes et de raconter des gens qui luttent. On raconte aussi des disparitions souhaitables comme la disparition de la maladie du sommeil qui est en train d'être éradiquée en Afrique".

Du "nouveau journalisme" ?

Annabelle Perrin : "On essaye d'incarner le récit. S'il fallait trouver une filiation, j'ose espérer qu'on serait plutôt des nouveaux nouveaux journalisme (rires). Le contexte politique et historique des récits est extrêmement important, nécessaires pour comprendre les enjeux".

