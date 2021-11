La chanteuse et comédienne est un pilier du jury de la France a un incroyable talent sur M6. Elle y défend sa vision du spectacle vivant, et plus largement du divertissement, un genre télévisuel noble à ses yeux.

Ils sont jongleurs, poètes, chanteuses, acrobates, dresseurs de chiens, danseurs, magiciens, ils sont farfelus, excentriques, agaçants ou émouvants. Ils sont une centaine à s'être présentés devant le jury de l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Face à ces candidats, un jury composé d'Éric Antoine, de Sugar Sammy, d'Hélène Ségara et de Marianne James. Dans l'univers codifié de la télé, on appelle cela un talent show. Des talents, des juges, une compétition et à la fin, il n'en reste qu'un ou qu'une.

Le grand public a découvert Marianne James dans le jury de Nouvelle Star. C'était entre 2004 et 2007 et elle vient d'entamer sa 4e saison d'Incroyable talent avec toujours autant de plaisir.

"Ce que j'aime dans ce jury, c'est qu'on a vraiment la tendre et bienveillante Hélène. Le grand foufou Éric Antoine, qui a une connaissance du métier, des circassiens, des magiciens, je suis bluffée à chaque fois. On a le cousin québécois mal luné, mal embouché qu'on adore. Et moi, je suis la grande tata, la grande mamie. Je suis l'aînée avec un côté, 'le professeur Marianne a toujours quelque chose à dire'. Je suis un peu la Jean-Claude Brialy du programme, c'est à dire la dame qui est là depuis un certain nombre d'années et qui a fait beaucoup de talent show et est un peu folle aussi."

L'évolution des jurys

Elle est frappante cette évolution. On est passé des jurys assez dur avec les candidats à des jurys plus bienveillants. Ainsi Marianne James pourrait-elle redire aujourd'hui cette phrase qui avait marqué l'histoire de la Nouvelle Star : "Vous avez de la merde dans les oreilles"

"Je pourrais la redire, mais je le payerai très cher derrière. Je me ferai un peu lyncher sur les réseaux sociaux. Et bien sûr que nous y pensons. Jusqu'où on peut aller. Il y a maintenant, ce jury populaire qui nous juge aussi."

Des jurés pas toujours à la hauteur

"Ce qui m'a choqué à un moment je parle de quatre, cinq ans en arrière, c'est que sur des talents show, on avait parfois certains jurés qui disait 'Ouais, c'est sympa ton truc' ou 'ouais, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas aimé'. Ça, c'est pas possible, pas avec le rôle qu'on nous fait jouer, pas avec les émoluments que nous touchons, pas avec la place que nous avons, nous nous devons d'avoir au moins du vocabulaire. Et de dire vraiment ce qu'on en pense."