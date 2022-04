Chanee publie un manifeste « Hâte d’être à demain, pour continuer à sauver… » aux Presses du Midi. L’occasion d’une réflexion autour de la manière dont les médias s’emparent des questions climatiques et de la cause animale.

« Ce matin, on vous raconte une bataille de la terre menée à l’autre bout du monde. Une bataille faite de cadastre, de mètres carrés, de gros sous et de médias, l’alpha et l’oméga d’une autre bataille, celle de l’opinion. Aurélien Brulé, la quarantaine entamée, se fait maintenant appeler Chanee. Il vit à Borneo et consacre sa vie à la préservation des gibbons, luttant jour et nuit contre la déforestation qui broie l’habitat des grands singes. Ce faisant, il s’est forgé quelques convictions. Son dernier petit livre s’apparente à un manuel de guérilla médiatique. Il pourfend le pessimisme des ONG et des médias qui, main dans la main, bouchent l’horizon des combats écologistes. Il y prône aussi l’utilisation de la vidéo et de la radio pour faire basculer les populations locales dans son camp. »

Chanee est Français. Après avoir obtenu son Bac, il a décidé de partir vivre en Indonésie. 25 ans après cette décision, il a refait sa vie là-bas. Il est marié, père de 2 enfants et surtout à la tête de l’association : Kalaweit. Son combat lui a permis de construire deux grandes réserves à Bornéo et à Sumatra, où l’on préserve la forêt et l’on donne un refuge aux singes. Kalaweit emploie aujourd’hui 82 personnes. En parallèle, une radio locale a été créée par l’organisme et est diffusée à Bornéo depuis 19 ans.

Chanee est l’auteur du livre Hâte d'être demain pour continuer à sauver, paru aux Presses du Midi. Il est témoigne dans l’Instant M de son combat pour la préservation de la faune et la flore, mais aussi aborder la médiatisation d’une telle entreprise.

Travailler sur le terrain

Chanee est convaincu que pour agir, il faut mettre en place des initiatives concrètes sur le terrain. Selon lui, les rapports scientifiques commandés pas les ONG sont essentiels, mais clairement insuffisants. « Au final, on finit par documenter l'extinction des espèces sans avoir rien fait. De manière pragmatique, il faut sauver et ne pas simplement théoriser. »

L’activiste continue et affirme que lorsque l’on veut agir à l’échelon local, il est important d’étudier et de bien connaître son terrain. « Il y a plusieurs forêts, plusieurs types de forêts, plusieurs écosystèmes. On a fabriqué une espèce de gros cliché médiatique de ces forêts à sauver en général. C'est un fourre-tout. Et à l'intérieur, il y a mille problématiques différentes. »

Ce sont donc ces principes que met en pratique l’organisme Kalaweit. Plus précisément, l’association travaille dans le but de créer des réserves privées. « La première pierre, c'est l'achat et la sécurisation des terres. Ensuite, derrière, il y a des patrouilles. Il y a toute une logistique qui est mise en place. » Cette stratégie leur permet de « Faire une contre-offre pour occuper la Terre. » Ils se renseignent sur quelles terres ils peuvent acheter ou non, et collaborent avec les habitants et face à de grandes compagnies agricoles, pour essayer de trouver une solution optimale.

Chanee est très clair. Pour lui, les populations locales sont les premières personnes à convaincre. Ce sont elles qui leur donnent leur soutien face aux grandes compagnies et qui proposent à la vente les terrains. Mais il explique aussi que les habitants ont tout à y gagner. « Ce sont les premières victimes de la déforestation, des inondations, de la pollution des cours d’eau et le réchauffement climatique. On remporte aussi des batailles parce que ça concerne certes les animaux, certes la forêt, mais ça concerne aussi la vie quotidienne des gens, leur qualité de vie à court terme. »

Sensibiliser les locaux

Les habitants sont donc les premiers à convaincre. Pour ce faire, l’association travaille dans les langues locales à travers la presse, la radio, mais aussi les réseaux sociaux. Chanee explique que la radio de Kalaweit a un programme tourné autour du divertissement. « C'est vraiment une radio faite pour les jeunes. On va passer par du divertissement plutôt que par du contenu thématique. Grâce à ça, on touchera des gens qui n’étaient pas sensibilisés à ce message. »

Pour les réseaux sociaux, c’est exactement la même stratégie que suit l’association : le contenu varie entre sensibilisation sur la préservation de la faute et la flore et divertissement, pour attirer le plus grand nombre. Ils s’adaptent juste aux différents supports, comme YouTube ou Instagram. « Si on met que des vidéos sur la nature et les gibbons, encore une fois, on va tourner en vase clos. Il faut absolument attirer des gens sur la chaîne qui vont être attirés par autre chose. Pour attirer des gens sur la chaîne YouTube, voir un homme blanc qui parle couramment indonésien, qui n'a pas d'accent, c’est une réelle curiosité. C’est donc aussi ça que l’on met en valeur. »

Pour autant, l’association est très vigilante sur les réseaux sociaux. Chanee est assez mitigé sur Instagram : « Instagram est notre pire ennemi. Ce qui cartonne avec les animaux, ce sont souvent les selfies. Beaucoup de gens qui vont avoir un petit gibbon chez eux et le mettre en scène. C'est ce contre quoi nous luttons. »

Chanee admet qu’il est très difficile de bien communiquer pour des actions comme les siennes. Les associations cherchent une prise de conscience sur l’environnement, mais aussi l’engagement de différents acteurs. « C’est un équilibre très difficile à trouver entre montrer la beauté de la nature, les initiatives et alerter sur les dangers et sur la gravité de la situation. »

Il insiste sur la résilience de la nature. Selon lui, nous la sous-estimons en nous montrant en permanence alarmistes. Car même si la planète ne va pas bien, il y a de très bons résultats sur la préservation de certaines espèces animales, grâce aux actions locales. « On prive les jeunes qui voudraient s'engager des bonnes nouvelles, on les décourage. Pire encore, on leur vole leurs espoirs alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'eux sur le terrain pour agir. »