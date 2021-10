La radio "Rap & RnB non stop" s'est construite comme la station de référence des musiques urbaines. Le tout sous la houlette d'un patron, Pierre Bellanger, qui n'a cessé de développer théories et concepts pour penser les évolutions des médias et du numérique.

La saison dernière, pour les 100 ans de la radio, nous avons eu la chance d'interviewer Difool, voix emblématique de Skyrock. On ne s’attendait pas, nous l’équipe de l’Instant M, à une telle déferlante de courriers et de réactions emballées.

Skyrock, marqueur générationnel, radio qui a lutté d’arrache-pied pour son indépendance, antenne de référence sur le rap, pionnière sur les blogs et, aujourd’hui, radio française la plus consommée en vidéo sur YouTube, forcément on a eu envie de creuser.

Mon invité s’appelle Pierre Bellanger, fondateur de Skyrock en 1986, encore aux commandes, ils ne sont pas légion. Un enfant de l’encre et du papier, devenu magnat des ondes et pionnier de la Toile. Contre les Gafa, il plaide pour notre souveraineté numérique. Un libéral qui appelle à la régulation. On veut comprendre.