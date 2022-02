Nikos Aliagas, animateur phare de TF1 est au micro de l'Instant M

Nikos Aliagas à Roland Garros en juin 2021 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Témoignage d’une mère qui adore son fils aîné, qui l’a couvé, chéri, surprotégé, poussé, admiré. Elle a mis son réveil à 4 heures du matin pour l’entendre présenter ses premiers flashs info, elle n’a rien manqué de son odyssée télévisée, elle l’a regardé ébahie interviewer le président de la République à l’Elysée. Elle a dit "Merci, la France, pour tout ce que tu lui as donné". Elle a dit merci à son fils de les avoir fait entrer là où jamais un couple de petit tailleur grec immigré n’aurait imaginé pénétrer.

Aujourd’hui, que le sujet est à la mode, on parle d’un transfuge de classe. Aujourd’hui, on parle de Nikos Aliagas, l’homme qui porte à l’écran les plus grosses machines de la télévision française, sa "gueule de Métèque" comme disait Moustaki, la double culture en bandoulière, sa réussite crânement maîtrisée et probablement, toujours quelque chose à prouver.