L'essayiste féministe publie aux éditions Les Insolentes, "Télé-réalité : la Fabrique du sexisme" où elle passe au crible les ressorts misogynes qui gangrènent les programmes de télé-réalité dont elle raffole. Valérie Rey-Robert est l'invité de l'Instant M.

Les Marseillais dans le texte ! Les candidatES, femelles hystériques, se crêpent le chignon, comme il se doit, pour un mec. Mon invitée est une militante féministe, pionnière des blogs consacrée à la cause. Elle a tout regardé de la télé-réalité française pour son plaisir, d’abord. « Les Chti », « les Princes de l’amour », « Koh Lanta », « Danse avec les stars », « La Villa des cœurs brisés », « Secret Story », « Allo Nabilla », elle aime ça. A force, elle reconnaît que son propre regard, notamment sur le corps des femmes, a changé. Filles bronzées, botoxées, prothèses amplifiées, fessiers démultipliés – mais surtout, filles surexposées, comme disséquées à la loupe des réseaux sociaux et de la télé. Pour la féministe téléspectatrice, la télé-réalité serait l’une des plus redoutables fabrique du sexisme contemporain. On s’y perd, parce que nombre d'héroïnes sorties de ces émissions passent aujourd’hui pour des femmes totalement émancipées, maîtresses de leur corps et de leur sexualité.

Extraits de l'entretien

Des filles refaites et victimes de sexisme, l’ont-t-elles cherché ?

Bien sûr que non ! Pour Valérie Rey-Robert : « Aucune femme n'a à subir le sexisme. En adoptant certains codes, les candidates des émissions de téléréalité subissent le « slut shaming » (Le fait de blâmer les femmes pour des comportements sexuels supposés). On peut être refaites jusqu'au larynx, et ne pas avoir à subir de harcèlement comme c'est le cas dans ce genre d'émissions. »

La téléréalité est devenue un métier depuis les années 2010

Valérie Rey-Robert explique : « Avant cette dates, les émissions étaient vraiment de la téléréalité avec des inconnus qui ne connaissaient pas les codes de l'émission. On va les filmer 24 heures sur 24. En 2011, l’émission « Les Anges » apparaît. Là, des personnes déjà connues vont revenir à l’écran et vont apprendre un métier. »

Valérie Rey-Robert poursuit : « Parmi les tendances : les émissions de vie collective. Ce sont des programmes à destination des jeunes. On met des individus âgés entre 20 et 30 ans dans une villa somptueuse à l'autre bout du monde. Et qu'on va suivre. L’occasion d’une mise en place d’une nouvelle grammaire du genre.

En téléréalité, le plus intéressant est la réaction plutôt que l'action. Quand une jeune femme entre dans une pièce, on ne s'intéresse pas du tout au fait qu'elle soit entrée. Les gros plans se font sur les visages de ceux qui la regardent la langue pendante et la mâchoire qui se décroche. »

Le corps des femmes surexposé

Nabila : « Je n'ai pas le temps d'avoir des enfants. Je n’ai déjà pas le temps de m'occuper de mes cheveux. »

Valérie Rey-Robert : « Dans ces émissions, ces femmes ont des vêtements improbables courts, moulants, troués… Qu'elles vont porter à toute heure du jour et de la nuit. Le matin, on s'attend à les voir en jogging et non, elles vont porter un micro maillot de bain avec une espèce de filet de pêcheur, une tenue typique de la téléréalité. Alors doivent faire des activités, elles ne vont pas sortir sans leur contouring (technique de maquillage jouant sur les effets d'optique sombre/clair afin d'améliorer la perception de l’aspect d'un visage), et leurs talons hauts, etc. Au cours d’une émission des ‘Marseillais’, une jeune femme refusait de porter des talons. Son futur petit copain lui disait que c'était une honte. Et sous la pression du groupe, elle a remis ses chaussures. »

Une violence incroyable

Pourquoi ces femmes acceptent le maquillage, la chirurgie esthétique… ? Pour Valérie Rey-Robert, c’est le degré ultime de la soumission à des normes sociales en particulier au service d'un désir masculin et hétérosexuel : « D'un côté, c'est une soumission à des normes, et de l'autre, elles vont tellement faire exploser les normes en ayant par exemple des lèvres, des fesses démesurément gonflées, qu'elles vont subir beaucoup d'insultes. On n'imagine pas à quel point ces filles sont harcelées, moquées, injuriées, menacées même parfois de viol et de mort. Certaines ont raconté qu’elles étaient tellement insultées sur leur physique sur les réseaux sociaux qu'elles ne se supportaient plus. Et donc elles ont eu recours à la chirurgie et maintenant elles sont insultées pour cela.

C'est difficile de parler d'émancipation parce que tous les corps sont semblables et ils correspondent à des normes : la silhouette en sablier, avec de grosses fesses et de gros seins.

Vous ne verrez pas d’exemple de personnages qui renonce aux attributs secondaires de féminité.

On ne peut donc pas parler d’une émancipation. Mais adopter les codes ne les rend pas imperméables à la critique. »

Dernièrement, toujours dans Les Marseillais, un garçon a dit à une fille « Tu as une jolie bouche. Puis on voit qu'elle est très flattée et elle lui dit : « Je viens de la faire refaire ». La réponse du gars : « Tu as eu raison». L’injection est complétement normalisée.

Des femmes décérébrées ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On peut surjouer son physique comme on peut surjouer sa propre bêtise. Il y a une dizaine d'années, Nabila Benattia a eu cette fameuse phrase sur le shampoing (« Allo, t’es une fille, t'as pas shampoing ? »). Et elle va être invitée dans beaucoup de médias où elle va vraiment jouer « Le Dîner de cons ». On va se moquer d'elle. Mais elle va très vite comprendre, parce que si elle n’est pas cultivée, elle a oublié d’être bête que ça peut jouer pour elle. Elle va donc surjouer sa bêtise pour être reçue dans des émissions, et qu'il n'y a pas de mauvais buzz. À sa suite, beaucoup de candidates vont surjouer la bêtise, ou le manque de culture.

Maeva Ghennam candidate de l’émission Les Marseillais dit d’elle-même qu'elle est entièrement composée de plastique. Elle surjoue très souvent sa bêtise pour faire des séquences et pour se sauver de situations périlleuses. Il y a quelques mois, elle a fait un placement de produit, de la publicité pour un chirurgien esthétique spécialisé dans le rajeunissement de la vulve. Devant le tollé que cela a suscité, elle s'est tout de suite réfugiée derrière ‘sa bêtise’ : « Mais vous savez bien que moi, je suis bête »

La téléréalité : véritable illustration du mépris de classe

Les téléspectateurs se repaissent de l’inculture des candidats. Ils trouvent cela drôle, et d’après Valérie Rey-Robert : « Ils se rassurent en se disant qu’ils sont plus intelligents que les candidats ». Mais il y a aussi des téléréalités de relooking où un coach apprend à de pauvres gens, gros, vieux, moches, pas blancs, pas cultivés, pas bourgeois, pas diplômés, pas urbains à s'habiller comme il faut. Elles s’adressent aux femmes à qui elles disent, que si elles n’ont pas « réussi », c'est de leur faute. Donc, des présentatrices comme Cristina Cordula des Reines du shopping leur transmet son capital culturel, les bons codes de la féminité blanche et bourgeoise pour qu’elles s’améliorent. Mais c'est un jeu de dupes qui ne tient pas compte des inégalités systémiques. »