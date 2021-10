Gerard Davet et Fabrice Lhomme publient une nouvelle enquête consacrée au quinquennat Macron. Intitulé "Le traître et le néant" et sous-titré "Macron : l'enquête", le pavé - 620 pages - veut solder cinq années d'un envers du décor où l'on délaisse les idées pour naviguer à vue.

Emmanuel Macron © Getty / Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket

Emmanuel Macron n’a peur de rien, ni de personne. Courageux, habile, séducteur jusqu’à en devenir manipulateur. Technocrate arrogant entouré de technocrates arrogants. Coupé du pays réel, des corps intermédiaires, incapable de s’ancrer sur le territoire, mais sachant parfaitement conquérir et peut-être, qui sait, conserver le pouvoir. Elu grâce au peuple de gauche, gouvernant résolument à droite, sans que nul ne parvienne aujourd’hui à définir sa doctrine. Voilà qui a été, depuis que cette météorite est entrée en campagne présidentielle et s’est installée à l’Elysée, dit, dit, dit et redit.

Les grands reporters du « Monde », Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont voulu comprendre et étayer ces analyses. Ils avaient passé de longs mois à recueillir les propos de François Hollande pour en faire un gros livre. Là, ils ont passé de longs mois à recueillir les propos du tout-Paris qui a le bras long pour en faire un gros livre. Résultat, plus de 600 pages à la sulfateuse qui posent beaucoup de questions sur ce que doit être une enquête journalistique, ses règles, ses critères, ses objectifs. Car lorsqu’on intitule son pavé Le Traître et le néant, on n’a pas le droit d’accoucher d’une souris.