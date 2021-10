A la tête du groupe de hard rock Trust, Bernie Bonvoisin gueulait "Antisocial" il y a 40 ans. Comme une obsession, le chanteur-réalisateur-écrivain revient avec "Mort sociale, jeunesse de France", un documentaire diffusé le 20 octobre à 20h30 sur LCP.

Bernie Bonvoisin, chanteur de Trust, groupe culte des années 80. Bernie Bonvoisin aujourd’hui cinéaste, documentariste, écrivain. L’homme a varié les figures, mais n’a pas changé de ton. Porté par la colère et la contestation, par le sort de la jeunesse, aussi. Celle-là même qui l’acclamait sur scène il y a 40 ans.

Jeunesse d’hier, jeunesse d’aujourd’hui. Bernie Bonvoisin entraîne sa caméra dans les couloirs d’une université, les résidences et les foyers étudiants. Il n’enquête pas, il se révolte d’entendre des jeunes compter chaque euro pour savoir s’ils vont pouvoir bouffer. Isolement, décrochage scolaire, précarité, les confinements sont passés comme une petite mort sur la jeunesse de France. Le film de Bernie Bonvoisin fonctionne presque comme un tract. Pas un coup de gueule déversé sur une chaîne Youtube, non. Un document diffusé sur La Chaîne parlementaire. Le média de la représentation nationale. Le média du débat à vocation législative. On est politique ou on ne l’est pas.