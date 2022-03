François Busnel est au micro de l'Instant M pour « Seule la terre est éternelle », au cinéma le 23 mars, un film-documentaire consacré à l’écrivain américain Jim Harrison.

Jim Harrison, auteur mondialement célèbre, père de « Dalva » et de « Légendes d’Automne », est mort. Et alors ? Jim Harrison croit aux fantômes, aux personnages de ses romans qui lui apparaissent en rêve comme aux âmes indiennes qui hantent encore les contrées américaines. Et puis, par-dessus tout, Jim Harrison aime la vie, le sexe, le vin, la viande en sauce, des chiens plein le jardin, la pêche à truite et les arbres, oui, le vent dans les arbres. Alors, que se passe-t-il, là, face à la caméra, lorsque Jim Harrison, devenu un vieil homme, se confie ? Il se passe que la mort et la vie se rencontrent et tapent le carton. Lui, il en rit, il les a beaucoup fréquentées toutes les deux, il s’en est fait des amies, à force de rage et de poésie. Le film dure deux heures, il est signé François Busnel. Même lorsqu’on n’a pas lu les livres de Jim Harrison, on prend en pleine figure le sourire édenté de cet homme qui a réconcilié Terre et Ciel.