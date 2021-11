Une icône de la téléréalité des années 2010 devenue une influenceuse qui pèse des millions. C'est le parcours de Nabilla Vergara, au cœur d'une série documentaire publiée sur Amazon Prime : "Nabilla - sans filtre".

Andy Wharol parlait du quart d’heure de célébrité. Elle, ça a duré une poignée de secondes. Ca a fait de Nabilla une star, à 20 ans seulement. Elle arrivait toute poitrine dehors des « Anges de la téléréalité » n°4, elle tombait raide amoureuse de Thomas qui venait, lui, de « Secret Story ». Les médias se sont rués sur eux. Leur couple, leurs disputes, le coup de couteau qu’elle lui a donné, la peine de prison qu’elle a purgée. Tout pour le clic, tout pour vendre du papier.

L’été dernier, ils se sont mariés. Noces fastueuses, réglées au millimètre près, sous l’œil des caméras. Cérémonie en forme de revanche. Nabilla fait savoir au monde entier qu’elle a repris le pouvoir sur sa vie et sur son image.

7 épisodes de docu-confession pour fêter ça.

Croyez-vous qu’on y parle de pouvoir, d’argent, de notoriété, d’influence et de féminité ? Oui. Et non. Derrière la femme de 30 ans, on ne voit qu’une chose, une petite fille qui dit « regarde moi papa ». 6 millions et demi d’abonnés. Mais quand un seul être vous manque, tout est dépeuplé.