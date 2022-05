Cette semaine, le magazine l'Obs fête son 3000ème numéro, près de soixante ans après sa création en 1964. L'occasion de revenir avec sa rédactrice en chef, Cécile Prieur, sur les couvertures et les actualités qui ont marqué l'hebdomadaire.

En janvier, L’OBS consacrait sa couverture à Jean-Michel Blanquer avec ce titre « Les Illusions perdues" . Demain, en kiosque, L’OBS affichera Pap Ndiaye et titrera « Au-delà du symbole ». Point de triomphalisme, ici. L’Instant M poursuit son bilan de l’année présidentielle avec les grands titres de la presse française. Après « Le Point » et ses couv très énervées, l’OBS et ses couv toujours très calmes et très posées. Pourtant, le passage de relais entre ces deux ministres de l’éducation nationale soulève des questions qui concerne le journal lui-même, sa place au sein de la gauche, ses positions progessistes (« woke », diraient ses détracteurs), sa vision de la société. Et pour reprendre le vocabulaire de Jean-Michel Blanquer : « L’OBS est-il un journal « woke » ? »