Konbini s’engage contre le cyberharcèlement en se mobilisant sur toutes les plateformes du média. Marie Misset, directrice de la rédaction de Konbini et Olivier Laffargue, chef de service TikTok du journal Le Monde (partenaire de l'opération) sont au micro de l’Instant M pour en parler.

On les appelle « community managers », ils sont les préposés aux réseaux sociaux de 20 Minutes, du Monde, de Booska-P, de Libération, de Topito, de Street Press, de la Voix du Nord, de l’Equipe et de Konbini. Jour et nuit, week-end compris, ils ont l’œil sur la déferlante d’insultes, de moqueries, voire de menaces qui déferlent sous certaines vidéos ou certains articles. Aujourd’hui, ensemble, ils alertent sur les effets bien réels du défouloir virtuel.

Des témoins laminés par leur exposition médiatique, sans défense face à de telles vagues, des journalistes minés par une telle responsabilité.

Faut-il aller jusqu’à s’auto-censurer pour protéger les témoins ?

Quels sont les sujets ou les profils qui suscitent le plus de virulence ?

Que fait la police ? Que font les Gafa ?

Tous les médias cherchent à faire du clique en ligne, tous les médias cherchent à faire du bruit. À qui la faute ?

La sportive Alizé Cornet a témoigné : "J'ai fait une contre-performance sur un tournoi où j'étais tête de série, j'ai donc perdu contre une joueuse que je devais battre. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de parier sur ce match en ma faveur. Et quand j'ai perdu ce match, j'ai eu une explosion de messages sur Instagram avec des dizaines et des dizaines de messages d'insultes, de menaces de mort."

Marie Misset : "C’est ce genre de témoignage qui nous a poussés à nous engager. Elle le dit : il n’y a personne d'autre que moi ne met plus de passion dans mes matchs que moi, et je reçois des tonnes et des tonnes de menaces de mort. Donc, elle a fini par riposter.

Nous par notre métier sommes en première ligne, mais ce phénomène concerne tout le monde. Les commentaires haineux s’accroissent avec la présidentielle, mais nous, c’est tous les jours !

Les médias nous ont suivi dans cette journée de sensibilisation au cyber harcèlement parce que c’est un phénomène de société. A la suite de la vidéo que nous avons posté à ce sujet, des salariés de services en ligne nous ont alertés : eux aussi subissent cette haine en ligne. Et tout le monde est dépassé sur ce phénomène."

La vraie vie

Olivier Laffargue : "Les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux se rendent pas compte que c'est la vraie vie. L’idée derrière cette campagne de sensibilisation est de dire que ce n’est parce qu’on est sur Internet qu’on peut insulter les gens.

Dans la vie, on agonirait pas d’injures quelqu'un qu'on croise dans la rue parce qu'on n'est pas content du match de tennis ou en raison de son physique ou de son orientation sexuelle."

Des conséquences graves

Marie Misset : "Quand on cyberharcèle, on détruit la personne qui reçoit les messages haineux, avec parfois des conséquences tragiques.

Mais on détruit aussi toutes les personnes qui s'identifient à cette personne."

Des sujets identifiés

Olivier Laffargue : "Les sujets qui peuvent déclencher des vagues de haines sont les religions, Israël, les communautés LGBT… Et les réseaux sont plus ou moins haineux. Dans notre cas, ces évenements sont plus fréquents sur Facebook que sur TiKtoK."

Marie Misset : "Mais parfois, ce peut-être le physique."

