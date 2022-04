Gaël Faye et Michaël Sztanke ont réalisé "Le Silence des mots", un documentaire qui raconte le calvaire de trois femmes violées par des soldats français de l'opération Turquoise. Il sera disponible dès mardi 19 avril sur la plateforme arte.tv et il sera diffusé samedi 23 avril à 18h35 sur Arte.

Dans un mini-bus serpentant une route du Rwanda, des femmes chantent. Un chant qui résonne comme une prière. Elles sourient. Calent leur voix sur leurs mains qui battent la mesure. Elles semblent apaisées. Pourtant dans leur cœur et dans leur chair, elles ne sont que souffrance. Des Tutsis victimes de la violence des Hutus pendant le génocide et victimes de la violence de soldats français. Ils étaient là pour les protéger.

Ils les ont violées.

Elles ont accepté pour la première fois de parler devant une caméra. Celle de deux réalisateurs qui ont su capter avec bienveillance et empathie leur témoignage.

Le documentaire de Gaël Faye et Michaël Sztanke s'attache aux témoignages de trois des six femmes qui ont porté plainte. Un documentaire qui racontent l'indicible, l'impensable, l'imprononçable. Il donne la parole à ces femmes tutsi qui disent avoir été victimes de viols par des soldats français qui étaient chargés de la protection de cette population en 1994. C'était l'opération Turquoise.

La marque du génocide, c'est le silence.

Gaël Faye explique ainsi le choix du titre du documentaire : "C'est un constat que je fais depuis des années en tentant d'écrire sur ce désastre qu'est le génocide. Je me rends compte que les mots ne nous permettent pas de dire véritablement. On tourne toujours autour de la plaie. On n'arrive pas à véritablement trouver les mots."

Il a fallu plusieurs mois au journaliste et à l'écrivain pour gagner la confiance de ces femmes et les convaincre de témoigner. Ce qu'elles font, à visage découvert. Quant au retour sur place, c'est l'une d'elle qui en a eu l'idée, Marie-Jeanne : "Lorsqu'on lui a demandé ou elle aimerait témoigner, explique Gaël Faye, ou est ce qu'on pourrait recueillir sa parole, elle nous a dit : 'J'aimerais retourné à Nyarushishi.' On en a parlé aux autres. Elles étaient partantes. Et ce qui était peut être encore plus beau, c'était que leurs filles nous ont accompagnés"

► Le silence des mots sur Arte