En publiant un récit de son long et tortueux parcours vers la paternité, "Fils à papa(s)", l'animateur et journaliste Christophe Beaugrand a fait le choix de se livrer. Il interroge aussi les enjeux de représentation liés aux familles homoparentale et à la GPA.

Les premiers mots de Valentin postés sur Instagram - 260 000 vues et 700 commentaires - par son papa qui a fait un choix. Il y est suivi par 450 000 personnes auxquels s’ajoute un quasi million d’abonnés sur Twitter. Il étale sa vie privée au grand jour pour la banaliser. Lui qui n’est pas n’importe qui : un journaliste de LCI, une voix de RTL, un visage de TF1. Lui qui a épousé Ghislain. Lui qui a vu s’exaucer son vœu le plus cher, devenir père.

Une notoriété télé au service d’une cause : l’acceptation de l’homosexualité et de l’homoparentalité. Il n’est pas le seul, il n’est pas le premier. Mais homme public, homosexuel et père assumé, militant pour le droit à la GPA, ils ne sont pas nombreux. Questions, ce matin, non pas sur ce combat, mais sur l’arme choisie par le combattant : la médiatisation.