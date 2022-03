Le youtubeur Yvick Letexier, alias Mister V est l'invité de l'Instant M pour le retour du Studio Bagel

Il s’appelle Mister V et il collectionne les personnages de loosers hilarants, plébiscités par six millions d’abonnés, et les disques d’or et de platine pour ses albums de rap. Hier soir, stupeur de mes adolescents de 15 et 17 ans regardant leur mère avec des yeux ronds à l’idée qu’elle interviewe « Mister V » pour de vrai. Le « dieu de Youtube » m’ont-ils lâché effarés. Je raconte l’anecdote à Redwane Telha, rédacteur en chef de l’émission. Réponse : « ils n’ont pas tort. Quand il poste une vidéo, tout l’internet français s’arrête. Et regarde ». Ça méritait bien 20 petites minutes de radio. Entre ici, Mister V et viens nous raconter pourquoi, après tout ça, tu te remets à faire de la télé !