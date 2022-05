Camille Combal, le visage du divertissement de TF1 anime ce soir un nouveau show, "Stéréo Club", adapté d'un format américain.

Ce soir, TF1 lance en public avec orchestre et tout et tout « Stéréo Club », une kyrielle d’épreuves autour de la musique, allant du simple quiz au plus tordu des karaokés déguisés. Ces séquences sont déclinées d’une émission américaine incarnée par l’un des visages les plus influents et surtout les plus copiés du petit écran yankee : Jimmy Fallon.

En France, il n’est pas un animateur qui n’ait scruté ses mimiques, son savoir-faire avec les stars, et ses répliques. En France, il y a un jeune animateur qui a avalé des kilomètres de télévision américaine pour forger sa grammaire, c’est Camille Combal. Il nous raconte…