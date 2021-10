Cinq influenceurs jeunes, queer et sans filtre qui parlent mode, sexe ou amitié tout en affichant une bienveillance revendiquée. C'est la recette de "La Fabuleuse", podcast original Spotify porté par le chanteur Bilal Hassani, qui ambitionne de devenir une référence dans le contenu dit "lifestyle".

Ils sont cinq, ils sont potes, ils ont vingt balais, ils habitent en coloc, ils sont tous devenus des poids lourds de Youtube et des réseaux sociaux, ils en vivent. Ça a détruit les uns, ça a construit les autres. Peu importe, ensemble, ils sont plus forts. Ils se filment sans arrêt, cumulant à eux tous des sommes stratosphériques d’abonnés. Ça fait rêver.

Mais attention, danger, le chemin de la notoriété numérique est semé d’embûches qu’ils ont décidé de dévoiler en même temps qu’ils se racontent. Partage de mots pour dire sans peur et sans reproche les maux d’une génération.

Ainsi, les youtubeurs ont-ils changé de média, découvrant les joies d’un studio de radio. Ça donne un podcast à cinq voix, des épisodes d’une heure, intitulés "La Fabuleuse", disponible gratuitement sur Spotify.

Et puisque les vidéastes veulent un micro, l'instant M leur en a donné un. Invités de Sonia Devillers, Sulivan Gwed et SparkDise.

En mode décomplexé

La Fabuleuse c'est Sundy Jules, Bilal Hassani, Sulivan Gwed, SparkDise et Wesley Krid. Ils ont tous commencé ensemble, ils vivent tous ensemble et se livrent sans complexe. C'est un podcast, c'est de la radio, mais il y a aussi de l'image : "C'est vraiment la rencontre de deux mondes explique Sullivan. Nous, on a grandi avec les caméras, on a commencé avec, on s'est fait sur Internet en ayant l'habitude de poster des images de nous, des vidéos et en calculant chaque faits et gestes qu'on filmait tout en restant spontané et authentique. C'est pour ça qu'on était obligé de faire ce podcast à l'image pour nos abonnés qui nous suivent depuis qu'on a 14 ans."

Un podcast imaginé comme un lieu bienveillant : "Comme un safe space explique Sulivan, un endroit où tout le monde devrait se sentir à l'aise et lui même. C'est ce qu'on essaie vraiment de faire avec notre podcast. On a envie que chaque personne qui l'écoute ne se sente pas une seule seconde jugé ou différent. Tout le monde est logé à la même enseigne et personne ne se fait attaquer ou pointer du doigt."

Sulivan Gwed, le pionnier

Il démarré très jeune sur internet, à peine 13 ans et a dû affronter nombre de "haters" : "Au début, j'étais tout seul. Je n'avais pas de modèle avant moi qui aurait subi la même forme de harcèlement. Tout a été trop vite, trop intense."

Le jeune homme décide de se retirer quelques temps des réseaux jusqu'à sa rencontre avec ceux dont il n'hésite pas à dire qu'ils lui ont sauvé la vie.

Vivre seul ce qu'on vit, c'est très compliqué

Dans La Fabuleuse, les cinq Youtubeurs dévoilent l'envers du décor : "Les gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça englobe d'être influenceur, insiste SparkDise. De tout le travail qu'il y a derrière. Je me suis découvert commercial, attaché de presse, auteur. C'est ça qui est beau dans ce groupe. Pendant trop longtemps, on s'est tous senti seul en grandissant, puisqu'on était chacun dans nos chambres à faire nos vidéos et aujourd'hui de s'être trouvés, d'avoir trouvé une famille en laquelle on peut vraiment avoir 100% confiance. C'est ça qu'on voulait partager parce que ça n'existe que dans les séries américaines."