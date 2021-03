Deux Américains qui avaient aidé Carlos Ghosn à s'enfuir du Japon vers le Liban en décembre 2019 ont été inculpés au Japon ce 22 mars 2021. Le journaliste Régis Arnaud, co-auteur du livre "Le fugitif", raconte les rebondissements de cette affaire rocambolesque dans "Secrets d'info".

Michael Taylor, un ancien des forces spéciales américaines, et son fils Peter, inculpés au Japon pour avoir aidé Carlos Ghosn à fuir le pays. © AFP / Famille Taylor

Lundi 22 mars 2021, Michael Taylor et son fils Peter ont été inculpés à Tokyo pour avoir aidé Carlos Ghosn à fuir le Japon et à se réfugier au Liban. Le journaliste Régis Arnaud, correspondant pour Le Figaro, Challenges et Europe 1 et auteur avec Yann Rousseau du livre Le fugitif (Stock, 2020) explique ce que risquent ces deux anciens membres des forces spéciales américaines, et pourquoi la fille de Carlos Ghosn est elle aussi menacée d'expulsion.

Des conditions de détentions proches de la "torture" ?

Extradés depuis les Etats-Unis vers le Japon au début du mois de mars 2021, Michael et Peter Taylor risquent plusieurs années de prison, probablement trois ans chacun, pour avoir aidé Carlos Ghosn à fuir. "Ils se préparent à des années en détention au Japon, analyse Régis Arnaud. Ils sont probablement dans le même centre de détention que Carlos Ghosn et seront soumis exactement au même régime."

Peut-on parler de "torture" en ce qui concerne les conditions de détention japonaises, comme le craignaient les Taylor avant d'être extradés ? "Si on entend par torture des souffrances physiques, des violences, non, ils ne risquent quasiment pas de subir cela, relativise Régis Arnaud. En revanche, si la torture, c'est être dans une pièce sans montre et sans miroir pendant des jours, ne pas savoir quelle est l'heure, quel temps il fait dehors, ne pas avoir simplement quelques minutes pour se dégourdir les jambes, ne pas avoir accès à sa famille, ne pas recevoir de visites, avoir des contacts extraordinairement limités avec l'extérieur et être dans des conditions de détention psychologiquement pénibles, alors oui, on peut dire que c'est de la torture."

Quels rôles les enfants de Carlos Ghosn ont-ils joué ?

Les Taylor on pendant plusieurs mois préparé l'évasion de Carlos Ghosn, en se rendant plusieurs fois à Tokyo, en repérant les différents aéroports, en communiquant avec lui avec l'aide de tierces personnes, comme son fils Anthony et l'une des filles, Maya Ghosn, mise en cause dans la presse. "Pour l'instant, ils sont hors d'atteinte de la justice japonaise, qui a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Carlos et Carole Ghosn, mais qui pourrait aussi s'attaquer à ses enfants, explique le journaliste. Anthony est lié à un paiement aux Taylor, qui a eu lieu après l'évasion. Quant à Maya, elle était au Japon le jour de l'évasion. Un mandat d'arrêt serait évidemment très préoccupant pour eux car il pourrait les mettre sous la menace d'une arrestation aux Etats-Unis, comme les Taylor, et restreindrait énormément leur liberté de mouvement."

La nouvelle vie de Carlos Ghosn au Liban

Que sait-on aujourd'hui des revenus et de la manière dont vit Carlos Ghosn au Liban ? "Il donne des cours de management dans une université de Beyrouth, mais ses revenus sont pour l'essentiel tout ce qu'il a accumulé durant les quarante dernières années de sa carrière, décrypte Régis Arnaud. Son évasion lui a coûté très cher, il y a des frais d'avocats, de communication, tout un train de vie qu'il s'agit de soutenir."

Du côté de la justice française, l'enquête piétine ces derniers temps. Les juges qui devaient se rendre au Liban en janvier 2021 pour l'interroger n'ont pas pu voyager à cause de la pandémie. "Carlos Ghosn dit qu'il est tout à fait prêt à répondre à leurs questions, mais ne veut pas se rendre en France, de peur d'être rattrapé et envoyé au Japon."

Carlos Ghosn devrait participer à une mini-série télé qui doit être tournée cette année. De nombreux projets de documentaires et de série autour de cette histoire sont également sur les rails, notamment du côté de Netflix.

Aller plus loin

LIVRE | Le fugitif - Les secrets de Carlos Ghosn, un livre de Régis Arnaud et Yann Rousseau, paru aux éditions Stock en février 2020.