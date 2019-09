Le journaliste Antoine Izambard raconte dans son livre, France-Chine, Les liaisons dangereuses, la guerre souterraine, économique et diplomatique, que se font la France et la Chine.

Le journaliste Antoine Izambard publie un livre sur la guerre secrète que se livrent la France et la Chine. © AFP / GREG BAKER

Antoine Izambard est journaliste au magazine Challenges. Il est l'auteur de France-Chine - Les liaisons dangereuses (à paraître le 2 octobre, aux éditions Stock). Il est l'invité de Jacques Monin dans Secrets d'info.

Dans son livre, Antoine Izambard révèle comment et pourquoi la Chine espionne la France quasiment en permanence et dans tous les domaines sensibles. Cette activité d'espionnage a amené la France à se protéger, notamment vis-à-vis du géant des technologies chinois, Huawei : "Depuis le milieu des années 2010, les services de l'État ont des craintes envers Huawei, affirme le journaliste. Un dispositif d'État, intitulé Cerbère, qui réunit plusieurs ministères ainsi que les services de renseignement, est chargé depuis 2015 d'étudier l'état de la menace, les activités et les agissements de Huawei en France."

La menace est-elle réelle ou supposée ? "Il y a d'une part les craintes d'espionnage traditionnel, à travers des failles de sécurité au sein des produits Huawei, qui permettraient éventuellement à Pékin d'avoir accès à des données. Mais à ce jour, des tests menés par les services de renseignement, notamment au Royaume-Uni, n'ont pas trouvé de preuves formelles."

Reste que cette guerre larvée continue de s'exprimer à travers des opérations d'espionnage économique et de mobiliser les services de renseignements...

