Depuis 2016, Daniel Conversano, un trentenaire Français anime depuis la Roumanie un groupuscule identitaire raciste. Dans leur livre Au nom de la race : bienvenue chez les suprémacistes français (Robert Laffont) les journalistes Delphine-Marion Boulle et Valentin Pacaud détaillent ce qu’il se passe à l’intérieur de ce mouvement. "L'enfant, dans ce groupe-là, est placé au centre parce que c'est la traduction de la permanence de la race blanche, explique Delphine-Marion Boulle. Faire un enfant, c'est protéger le foyer blanc."

Le premier mouvement de Daniel Conversano, Suavelos, a été dissout après une enquête menée par Le Monde. Il a ensuite été remplacé par un nouveau groupe nommé “Les braves” qui s'appuie sur un écosystème numérique qui permet d’éviter la suppression de ses vidéos et qui permet de se faire financer par les internautes. “Il va mettre en place des abonnements pour récupérer de l’argent, précise Delphine-Marion Boulle. Il affirme qu’à chaque fois qu'on le censure, il y gagne parce que les gens le soutiennent encore plus.” Enseignement majeur de cette enquête, le profil des suprémacistes n’a plus rien à voir avec celui des skinheads par exemple. “Ses soutiens sont quasiment des gens comme vous et moi, analyse la journaliste. On retrouve des médecins, des cadres, des CSP+. Toute la société est irriguée par ces discours-là.”

Les “braves” vivent repliés sur eux-mêmes, “ils sont complètement fermés parce qu'ils ont peur d'être infiltrés par les renseignements généraux ou les journalistes, poursuit Delphine-Marion Boulle. Ils mettent en place tout un système de contrôle des membres à tel point que cela freine le recrutement.” Mais le levier principal qu'utilise le groupe radical reste la famille. En juillet 2019, le groupuscule organisait un camp de vacances dans lequel “on dispensait des cours expliquant ce qu’il faut faire si on est placé en garde à vue, mais aussi comment draguer une femme, et pour les enfants on organisait des chasses aux trésors, poursuit la journaliste. Le but, c'est de faire venir des familles et des femmes pour qu’elles rencontrent des braves.”

