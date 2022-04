Fayçal Ziraoui pense avoir réussi à décrypter les derniers messages d’un tueur en série qui a terrorisé l’Amérique dans les années 70. Dans son livre L’affaire du Zodiac (Robert Laffont), il raconte comment il a découvert un nom qui serait celui de l’assassin.

L'un des cryptogrammes envoyé au San Francisco Chronicle par le tueur du Zodiac. © Getty / Bettmann - Contributeur

Le tueur du Zodiac a terrorisé la côte ouest des États-Unis dans les années 60 et 70. Fayçal Ziraoui, qui publie L’Affaire du Zodiac (Robert Laffont), pense avoir découvert son identité. “Ce qui le caractérise, c'est qu'il joint à ses meurtres des messages qu'il envoie notamment à un journal de San Francisco, explique l’auteur. Et ce sont ses messages codés qui ont créé le mystère.”

Cette énigme, comparable à celle de Jack l’éventreur en Angleterre au XIXe siècle, a marqué les esprits. L’assassin envoyait des missives à la presse commençant par : “Ici le Zodiac qui vous parle”. Cinq meurtres ont pu lui être attribués mais le tueur est soupçonné d’avoir commis de nombreuses autres agressions : “Il revendique 37 victimes, et il a la particularité d'indiquer un décompte de ses victimes dans chacune de ses lettres. C’est une manière de narguer les autorités”, précise Fayçal Ziraoui.

Le dernier message codé du tueur date de 1978, mais au total, il en a rédigé quatre. “Le premier a été résolu en 1969, en quelques jours par un couple d'amateurs, explique l'auteur. Puis, il y en a trois qui traversent un demi-siècle, avec potentiellement l'identité du tueur en série qui a terrorisé la Californie.” Au fil des années, des centaines de suspects sont signalés mais aucun d’entre eux ne sera inquiété, faute de preuves.

50 ans plus tard, le 17 décembre 2020, l’affaire du Zodiac refait surface, lorsqu’un mathématicien australien, un informaticien américain et un programmateur belge parviennent à déchiffrer le second cryptogramme. La nouvelle fait le tour du monde et intrigue Fayçal Ziraoui. “L’affaire du Zodiac, je la connaissais un peu comme tout le monde à travers le film. Je pensais sincèrement qu'elle était résolue. Et je découvre qu'un code secret renferme l'identité du tueur, et qu’on ne sait toujours pas qui il est.”

Le jeune polytechnicien se lance alors dans le décryptage des deux derniers codes. “Je démarre par celui qui était contenu dans une lettre où le Zodiac menaçait de faire exploser un bus scolaire à la rentrée. Et effectivement, en déchiffrant le code, j'atterris sur une école dans une ville où habitait un suspect de l'affaire identifié dès 1976.” Il s’attaque ensuite au second code qui est censé livrer le nom du meurtrier. Le message commence par : “My name is”...

En appliquant plusieurs techniques de décryptage, Fayçal Ziraoui voit finalement quatre lettres apparaître : K-A-Y-R. Il les relie à un suspect, un certain Lawrence Kaye, un homme décédé qui avait des compétences en chiffrage, qui était torturé, et qui a utilisé de nombreux alias au cours de sa vie : “Lawrence Kaye s'est fait appeler Klein, Barton, King... Ça n'a pas été simple, mais grâce au travail de documentation qu'ont fait les internautes, on reconstitue la vie de cet individu et on voit qu'il a changé de nom à deux reprises.”

On ne peut cependant affirmer avec certitude qu’il est l’auteur de ces crimes, car comme l’explique Fayçal Ziraoui : “Déchiffrer des codes n'apporte pas la preuve de la culpabilité. Il est très important de rattacher matériellement des éléments de l'enquête à ce suspect, par exemple en comparant l’ADN du suspect avec celui du meurtrier.” Ce qui, à ce jour, n’a pas été fait.

Fayçal Ziraoui, auteur de L'Affaire du Zodiac (Editions Robert Laffont), avril 2022.. © Radio France / Foust Melissa

