Barbara Cassin, philosophe et membre de l'Académie française, est l'invitée d'Ali Baddou à 7h50.

Barbara Cassin sera la neuvième femme à entrer à l'Académie Française. Pour sa cérémonie d'intronisation, optera-t-elle pour la traditionnelle épée, ou pour un sac à main, comme le fit Jacqueline de Romilly ? "C'était juste un peu freudien : un sac à main dit quelque chose du sexe féminin, ce n'est pas agréable d'avoir tout le temps ça en bandoulière. Peut-être qu'il est temps de faire autre chose que séduire."

Comme le dit cette spécialistes des sophistes : "Les sophistes, ces salauds de démagogues, nous permettent de comprendre comment est fabriqué un discours qui gagne." Et "c'est la langue qui décide". A propos du "globish"(global english), la philosophe explique aussi qu'il sera l'ennemi de l'Académie, surtout parce qu'il "prend toute la place" :

Sur le latin et le grec au collège, son conseil aux élèves pour comprendre l'intérêt de ces langues : "On a quelque fois envie de savoir quelle gueule avaient nos parents, et les Grecs et les Latins sont nos parents en langue, en démocratie".