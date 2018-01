L'historien et écrivain Ivan Jablonka est l'invité d'Ali Baddou à 7h50.

L'auteur de "Laëtitia ou la fin des hommes" (prix Médicis 2016) fait aujourd'hui paraître "En camping-car"aux éditions du Seuil, qui raconte ses vacances familiales en combi Wolkswagen : "Sans doute le moment de mon enfance où j'ai été le plus heureux, le plus libre".

On vivait ensemble, avec un sentiment de resserrement : Nous les gosses, on était libres, on pouvait se baigner à la plage à 8h du matin ou 8h du soir