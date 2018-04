Martin Fourcade, biathlète, est l'invité d'Ali Baddou à 7h50.

Martin Fourcade embrassant son dernier globe de cristal obtenu en mars 2018 © AFP

Au micro d'Ali Baddou ce matin, arborant fièrement ses trois médailles d'or, le champion du biathlon Martin Fourcade ne compte pas s'arrêter là après ses exploits lors desJeux de Pyeongchong.

Martin Fourcade qui a décidé de poursuivre sa carrière, pour le moment encore deux ans, s'est posé la question d'une retraire. Face à des athlètes qui ont débuté en même temps que lui et qui aujourd'hui raccrochent, lui explique avoir vite su que ce n'était pas encore son heure.

Quant aux prochains JO, c'est plus compliqué. Quatre avant, Martin Fourcade ne s'y projette pas encore, principalement parce qu'il n'a "plus 20 ans" et qu'il ne sait pas encore s'il sera suffisamment en forme pour briller de nouveau en 2022.

Impliqué auprès des athlètes pour les JO de Paris 2024, en revanche, Martin Foucarde y explique son bonheur de participer à l'aventure. Il réfute en revanche un éventuel engagement politique, même s'il affirme avoir déjà été approché.