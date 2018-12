Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, est l'invité d'Ali Baddou à 7h50.

Geoffroy Roux de Bézieux © AFP / Bertrand Guay

Alors que la journée de samedi s'annonce comme une nouvelle journée de mobilisation des "gilets jaunes", le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, invité ce vendredi sur France Inter, déplore le fait que les entreprises soient "pointées du doigts" dans la question du pouvoir d'achat. "Je trouve incroyable qu’on pointe du doigt les entreprises, alors que c’est un problème d’impôts. Si vous allez dans les manifestations, les salariés manifestent ou bloquent après leur travail", affirme-t-il.

"Malgré les appels à la grève des uns et des autres, il n’y a pas plus de conflits dans les entreprises qu’il y a un an. Le problème, c’est pas dans les entreprises que ça se pose : c’est encore une fois un problème de révolte fiscale", affirme-t-il. Selon lui, "les entreprises sont responsables de l’économie et ont fait ce qu’il faut faire. On fait notre part. Mais je ne voudrais pas que cette révolte fiscale se transforme en mettant en accusation des entreprises qui font leur travail".

Il explique refuser l'idée que les entreprises soient "les bouc-émissaires de cette révolte fiscale" : "Je supprime un impôt pour les ménages, mais comme je ne réduis pas les dépenses publiques qui sont les plus élevées du monde, je me tourne vers qui ? Vers les entreprises". Aussi met-il en garde, en rappelant que "Les entreprises ça ne manifeste pas, ça ne bloque pas les ronds points. Juste, ça arrête de créer des emplois. Qu’est-ce qui va se passer ? Il y aura malheureusement le chômage qui va repartir à la hausse".