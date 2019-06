Guillaume Néry, champion du monde d'apnée, est l'invité d'Ali Baddou à 7h50.

Guillaume Nery © AFP / BORIS HORVAT / AFP

Guillaume Néry est un champion d'apnée français, spécialiste de la profondeur. Il plonge en une seule inspiration à -126m sous la surface de la mer. Multiple recordman du monde, double champion du monde, il s'est illustré récemment en réalisant accidentellement la plongée la plus profonde de l'histoire avec -139m de profondeur. La quête de Guillaume va bien au-delà du simple sport. Alliant esthétisme et performance, films et exploration, Guillaume pratique sa discipline comme un art, son art de vivre.

Il est l'auteur de A plein souffle, paru aux éditions Glénat et d'un court-métrage One Breath Around The World.

A la veille de la journée mondiale de l'Océan, le World Wildlife Fund (WWF) estime dans un rapport publié ce vendredi que 600 000 tonnes de déchets plastique sont rejetés chaque année en mer Méditerranée par 22 pays. Le WWF a calculé que la France contribuait "au rejet de 80.000 tonnes de plastiques dans la nature chaque année, dont plus de 10.000 entrent en mer Méditerranée".

Guillaume Néry alerte sur ce qu'il appelle "la mort lente" des océans.

Parcours personnel, patience, ouverture à la beauté, importance de l'art pour transmettre, dans un monde submergé par les informations, Guillaume Néry témoigne de sa philosophie de vie et de sa prise de conscience de la fragilité de notre écosystème.