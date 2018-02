Juliette Armanet et Etienne Daho sont les invités d'Ali Baddou à 7h50 à l'occasion des Victoires de la musique.

A l'occasion des Victoires de la musique, Ali Baddou reçoit Juliette Armanet nommée dans la catégorie Album révélation pour "Petite amie" (Barclay) et Etienne Daho (album "Blitz" en novembre chez Virgin) qui recevra une Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Ils reviennent ensemble sur leur mode de création, les évolutions de l'industrie musicale et la définition de la pop et de la variété.

Ali Baddou les interroge sur le pouvoir des chansons. "C’est la bo de votre vie", explique Etienne Daho.

Avant d'entrer sur scène lors des Victoires de la musique Juliette Armanet exprime son trac :