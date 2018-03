Mathieu Laine, essayiste, est l'invité d'Ali Baddou à 7h50.

Mathieu Laine, Essayiste et dirigeant de la société de conseil Altermind est l'invité d'Ali Baddou à 7h50. Il publie "Transformer la France" aux éditions Plon.

Comment expliquer qu'en France le mot "Libéral" soit mal perçu? Mathieu Laine estime que "les acteurs historiques ne supportent pas les remises en cause".

Selon l'essayiste, Emmanuel Macron est "un libéral français assez particulier" : "C'est un libéral girondin, ça passe par l'état mais il ne fait pas de l'économie administrée".

Alain Madelin n'est pas la figure fondatrice du libéralisme français, le courant libéral ne se définit pas entre la droite et la gauche. Sur la privatisation envisagée de la SNCF : "Il ne faut pas privatiser la SNCF d'un coup, mais ne pas éviter non plus l'idée d'y réfléchir, apporter un service différemment sans le subventionner, quelques bouts de lignes peuvent être assurés par le public".

"La meilleure des protections sociales, c'est d'avoir un emploi", estime Mathieu Laine pour qui la France offre un "anti-modèle, dont il faut casser la logique" :

Pour l'essayiste, "la vraie réinvention de ce pays se fera par les personnes".