Adèle Haenel, comédienne, est l'invitée d'Ali Baddou à 7h50, pour la sortie du film "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma, au cinéma le 18 septembre.

Adèle Haenel © AFP / Loic Venance

Adèle Haenel est à l'affiche de "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma. Un rôle écrit pour elle par la cinéaste : "On est des partenaires de pensée sur le cinéma, on partage cette passion, c'était à la base pour ça". Elle y incarne une jeune femme qui refuse un mariage au XVIIIe siècle, et refuse la tradition de se faire peindre pour que le portrait soit envoyé à son promis, jusqu'à sa rencontre avec une jeune peintre. "Les problématiques qui sont soulevées dans le film font résonance avec les problématiques actuelles (...). Mais l'idée du film était aussi de créer une émotion de cinéma, l'enjeu n'était pas uniquement de parler d'un monde qu'on ne connait plus", explique-t-elle.

"En tant qu'actrice, on a eu un plaisir jubilatoire à jouer dans les scènes de ce film"

"Pour une fois, je n'étais pas stressée à l'idée de voir les scènes d'amour du film : elles représentent bien l'enjeu sensuel et aussi joyeux du film. Notre sensualité ouvre des nouveaux espaces d'imaginaire, érotique notamment", explique-t-elle par ailleurs. "C'était vraiment collaboratif, quand j'ai vu la scène érotique du film, j'ai eu envie de rire, la sensualité est aussi liée pour moi à l'humour, à la joie, à la légèreté".

Pour Adèle Haenel les images du film, suggestives et sensuelles, sont des images que l'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. "La plupart du temps les scènes d'amour sont simulées. Ici, il ne s'agit pas de simulation mais d'invention. Vous dites que ces images sont old school, mais ce sont des images dont on manque en tant que femmes. On a une représentation hyper-stéréotypée de la sexualité au cinéma, or la sexualité est l'un des instruments de la relation de pouvoir entre les hommes et les femmes".