"Les femmes sont enfermées dans des accords où elles doivent se taire" a regretté le journaliste d'investigation américain (New Yorker), Ronan Farrow, invité de France Inter, vendredi 15 novembre 2019. Il a notamment contribué à révéler l'ampleur du scandale Weinstein.

Il est l'un de ceux qui a contribué à révéler l'ampleur du scandale Weinstein. Le journaliste d'investigation américain Ronan Farrow signe "Les faire taire : mensonges, espions et conspirations : comment les prédateurs sont protégés", un livre qui revient sur sont travail d'investigation et qui révèle comment des cercles de pouvoir ont dissimulé la vérité sur le plus puissant producteur d'Hollywood, accusé d'être un prédateur sexuel.

"Ça semble être de la fiction mais c'est vrai ! Weinstein a engagé des espions qui s’immisçaient dans la vie des journalistes. Ça illustre les tactiques mises en place par ces gens très puissants pour pouvoir faire taire ces enquêtes", détaille-t-il, invité vendredi matin sur France Inter.