Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées est l'invitée de Léa Salamé à 7h50. Elle salue l'action des personnels soignants et des personnels d'aide à domicile, et appelle au civisme des Français, à leur solidarité vis-à-vis des personnes fragiles.

Sophie Cluzel © AFP / Philippe LOPEZ / AFP

Comme tous les membres du gouvernement, la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel affirme que "cette épidémie est une crise sanitaire d'une extrême gravité" et appelle chacun, en France, à "pouvoir faire attention à l'autre : les personnes handicapées, les plus vulnérables, ou les sans-abri". Elle explique que les professionnels des services à domicile auprès des personnes handicapées peuvent continuer à travailler : "Nous avons débloquée pour eux la garde d'enfants : ils sont prioritaires, comme les personnels hospitaliers".

Elle appelle par-dessus tout à une solidarité entre les Français, avec les voisins : "Il est très important de pouvoir aller passer un message à ses voisins, de dire qu'on est là, qu'on peut aider, leur dire à travers la porte par exemple".

Le confinement est encore plus compliqué pour les personnes handicapées.

Ainsi, Sophie Cluzel affirme que les personnes qui doivent s'arrêter de travailler pour s'occuper d'un proche handicapé, qu'il soit mineur ou non, seront indemnisées : "Nous avons supprimé la limite d'âge, qui était à 16 ans, pour l'indemnité journalière", ce qui permettra à tous les aidants de s'organiser. Elle salue par ailleurs l'action des associations d'aide, "qui sont en train d'inventer une société autrement capable (...) Nous allons vers une société qui va s'organiser très différemment après".

Face à la pénurie de masques et de matériels de protection dans les établissements d'accueil de personnes handicapées, Sophie Cluzel en appelle "au civisme des Français. On voit qu'il y a des détournements de masques, on est en train de réquisitionner les masques".

"Je dis aux professionnels de tenir bon : tous les jours il y a des livraisons de masques".

Enfin, Sophie Cluzel affirme que le formulaire de sortie exceptionnelle est "désormais accessible" aux personnes en situation de handicap, notamment pour les personnes non-voyantes, et qu'une mise à disposition sur téléphone est en réflexion. "Je dis à toutes les personnes qui ont une carte d'invalidité de s'en munir quand elles sortent", précise-t-elle.