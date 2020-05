Pierre Lescure, président du festival de Cannes, et Muriel Robin, humoriste et actrice, sont les invités d'Ali Baddou à 7h50.

Guy Bedos © AFP / Jacques Demarthon

L'humoriste et comédien Guy Bedos est mort, ce jeudi, à l'âge de 85 ans, après une carrière de plus de 50 ans de one-man-show, de théâtre et de cinéma.

Pierre Lescure, rappelle que "cet homme était à la fois très drôle et parmi les humoristes, l’un des plus cultivés. Il écoutait les revues de presse, et lisait tout. Il disait 'je lis tout comme un citoyen et je cherche ce que je vais pouvoir tourner en dérision'. Il a fait évoluer le chansonnier d’avant hier pour devenir un éditorialiste plein d’humour."

Muriel Robin : "C’est lui qui me disait, qu’il aimait être mon grand frère. Les mots qui me viennent c’est tendresse et gentillesse. C’est la personne la plus tendre que j’ai rencontrée dans ma vie. Le regard tendre de Guy je n’ai jamais connu ça. Etre regardée par Guy,c ‘était… il m’a choisie pour jouer avec lui, il m’a adoubée… "

"Cet homme était plein d'amour, il aimait les gens"

Muriel Robin insiste sur ces engagements à gauche, "pas comme ça autour d'une table devant des plats très chers": "il s’est engagé, il a pris des risques, il était sur le terrain, j’ai vu des croix gammées en bas de chez lui, des menaces de mort. Honneur et courage sont des mots qu’on n'emploie plus, lui, c’était un hommage courageux."