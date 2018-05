Patrick Guillot était ouvrier spécialisé à l'usine Wonder. En mai 68, la contestation étudiante du mois de mars s'est répandu aux usines et les ouvriers de Wonder, à Saint-Ouen, ont occupé les locaux pendant trois semaines pour obtenir une augmentation.

Piquet de grève devant une usine en mai-68 (illustration) © Maxppp / PHOTOPQR/OUEST FRANCE