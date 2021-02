Frédéric Jousset, président de Beaux-arts Magazine et de la fondation ArtExplora, est également l'un des plus importants mécènes de France. Il a co-signé une tribune dans Le Monde, qui plaide pour la réouverture des musées. Il est l'invité du 6h20 de Marthilde Munos.

Expo Matisse au Centre Pompidou, Paris, octobre 2020 © AFP / Sandrine Marty / Hans Lucas

Les musées rouvrent en Italie et en Pologne, en Espagne ou en Belgique. Et l’Autriche s’apprête à le faire dans une semaine…

Mais pas la France, qui garde les portes closes depuis novembre.

Frédéric Jousset, président de Beaux-Arts magazine, et membre du Conseil d’administration du Louvre est le signataire d’une tribune parue dans Le Monde pour exiger la réouverture des musées : "Il y a urgence car incompréhension, tous les musées en Europe ont rouvert, pourquoi on s'obstine ?"

"C'est mortifère pour tout le monde, on va au musée pour comprendre, rêver, on en a besoin, d'autant qu' au musée on ne se touche pas, on ne mange pas".

Et il rappelle que "le Louvre c'est 10 millions de pertes par mois, il faut continuer à surveiller à chauffer, il faut tout rouvrir ! Le musées sont fermés et ça coûte une fortune."

"Quelle est la logique d'ouvrir les bibliothèques, les galeries d'art et pas les musées ? Il n'y a pas de logique"

"On pourrait profiter de ce confinement pour au moins lancer des vacances apprenantes. On a l'impression que les musées seront les derniers ouverts quand tout le monde le sera déjà", qui veut "mettre la pression" sur le ministère de la Culture avec sa pétition.