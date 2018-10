Les prix Nobel sont décernés cette semaine. Les femmes sont le plus souvent absentes et notamment pour les Nobel scientifiques. Evelyne Nakache, professeure émérite vice-présidente de l'association femmes et sciences, est l'invitée de Mathilde Munos.

Evelyne Nakache professeure émérite vice-présidente de l'association femmes et sciences © Radio France / capture écran

A propos de la place des chercheuses dans le monde scientifique, "la société ne regarde pas les femmes comme les hommes", explique Evelyne Nakache, la vice-présidente de l'association Femmes et Sciences, "elle regarde les femmes comme celles qui donnent du soin : c'est un problème de mentalité, qu'il faut changer."