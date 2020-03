L'eurodéputée écologiste et fondatrice de "Notre Affaire à Tous" Marie Toussaint est l'invitée de Mathilde Munos à 6h20.

Marie Toussaint © AFP / PATRICIA HUCHOT-BOISSIER

Air liquide, Total, Natixis, Auchan, Bouygues : ces multinationales sont les pires entreprises françaises en matière de lutte contre le réchauffement climatique, ce que montre un rapport de l’association "Notre Affaire à tous". Marie Toussaint, co-fondatrice de l'association, explique : "Ces 25 entreprises sont parmi les plus grosses, nombre d'entre elles sont dans le CAC 40, elles sont symboliques. Ce qu'on veut c'est qu'elles agissent, sans ça nous pourrions envisager ds actions en justice".

"On a analysé tous les 'trous', les 'blancs'", et l'eurodéputée EELV est formelle : "Air liquide est celle qui en dit le moins, qui agit aussi certainement le moins". L'association a engagé une action en justice face à Total, il y a quelques semaine : "Ce qu'on montre dans le rapport, c'est que les entreprises ne connaissent pas la loi, ce qui est préférable" pour elles explique Marie Toussaint.

Et si, dans l'étude, certaines sociétés ont une note au dessus de la moyenne : "La note 100% indique qu'on respecte la loi, et le rapport indique qu'aucune ne le fait (...) Celles qui sont les moins mal notées mettent en place des stratégie contre le réchauffement climatique. Certaines optent pour le greenwashing, et Marie Toussaint le concède : "Il y a des jeux pour cacher le fait qu'elles n'agissent pas. Il manque des lois et la reconnaissance des crimes environnementaux."