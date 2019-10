Julia Mourri et Clément Boxebeld se sont lancés dans un tour du monde du troisième âge et publient aujourd'hui "Oldyssey". Ils sont les invités de Mathilde Munos.

La vieillesse reste entourée de représentations négatives © Getty / Mint Images

"Toutes les sociétés sont tournées autour du travail : en France, encore plus au Japon..." témoigne Clément Boxefeld. "Le mot 'retraites' est souvent vu péjorativement. Le mot lui-même le dit : c'est le 'retrait' de la vie active" : quand on ne travaille plus, on se met en marge de la société. "Ça en dit beaucoup sur notre représentation de la vieillesse" estime-t-il : "D'un côté il y aurait des gens actifs, dynamiques, productifs, innovants et de l'autre des vieux qui ne feraient pas partie du même monde, qui seraient passifs et improductifs."

Or aujourd'hui :

toutes les sociétés vieillissent, de plus en plus longtemps et en bonne santé

"En France, on a 10, 20 ou 30 ans devant nous et on se demande quel sens donner à notre retraite ?"