Alors que le plan de relance économique est annoncé ce mercredi, Mathieu Plane, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'OFCE, est l'invité de Mathilde Munos à 6h20.

Beaucoup de PME françaises ont fait les frais de la crise sanitaire © AFP / Laure Boyer / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Récession, explosion du chômage : l’épidémie de Covid a durement frappé l’économie française. Pour relancer la machine, le gouvernement met 100 milliards d’euros sur la table sur deux ans, plan de relance commenté par Matthieu Plan

"On est plus dans un plan d'investissement que de relance", explique l'économiste, qui explique aussi que "les ménages ont une épargne historique malgré la crise".

La mesure la plus adapté est celle du chômage partiel, dit-il, en rappellant que "les jeunes sont les premiers victimes de la crise eco et ont peu d'aide sociale."

Mathieu Plane prévient aussi : "Il faut accompagner une politique fiscale pour les entreprises un peu plus ambitieuses. Pour beaucoup d'entreprises, on va se retrouver face à un mur de dettes. Savoir comment elles vont être remboursée manque dans ce plan".